Bürgermeister in Bad Wörishofen: Ergebnisse zur Stichwahl und Kommunalwahl 2020

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bad Wörishofen gibt es zur Stadtrat- und Bürgermeisterwahl hier. Die Wahlergebnisse der Bürgermeister-Stichwahl folgen ab dem 29. März.

Hinweis: Wenn das Stichwahl-Ergebnis vorliegt, finden Sie es in der Grafik in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

In Bad Wörishofen im Unterallgäu ging es bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern am 15. März um die Wahl von Bürgermeister und Stadtrat. Alle Ergebnisse finden Sie weiter unten im Text. Am 29. März folgt noch eine Bürgermeister-Stichwahl. Auch diese Wahlergebnisse bekommen Sie dann hier.

Wahl in Bad Wörishofen: Aktuelle Ergebnisse der Bürgermeister-Stichwahl 2020

Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Wörishofen hatte am 15. März Stefan Welzel ( CSU) das beste Wahlergebnis mit 32,6 Prozent geholt, gefolgt von Paul Gruschka ( Freie Wähler) mit 29,5 Prozent. Diese beiden Kandidaten treten am 29. März daher noch einmal bei der Stichwahl gegeneinander an. Sobald das Ergebnis feststeht, erfahren Sie es an dieser Stelle.

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern mussten Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen, um zum Bürgermeister gewählt zu werden. Wenn das in einer Stadt oder Gemeinde keinem Kandidaten gelungen ist, müssen die beiden Bewerber mit den besten Ergebnissen in die Stichwahl.

Bad Wörishofen: Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 - Ergebnis der Bürgermeisterwahl und Stadtratswahl

Wie fielen die Ergebnisse der Bürgermeister-Wahl bei der Kommunalwahl 2020 am 15. März aus? Wer sitzt im neuen Stadtrat von Bad Wörishofen? Hier die Antworten:

Das ist der neue Stadtrat von Bad Wörishofen

CSU : Stefan Welzel (6399 Stimmen), Michaela Bahle-Schmid (4348), Ilse Erhard (3182), Ludwig Kreuzer (2944), Josef Kunder (2779) Hubertus Bader (2664), Christine Waibl (2506), Konrad Hölzle (2284)



: (6399 Stimmen), (4348), (3182), (2944), (2779) (2664), (2506), (2284) Freie Wähler : Paul Gruschka (5304), Thomas Vögele (5124), Joachim Nägele (2061), Wolfgang Hützler (2055), Pia Gruschka (1873)



: (5304), Thomas Vögele (5124), (2061), Wolfgang Hützler (2055), (1873) Grüne: Doris Hofer (4982), Daniel Pflügl (3164), Paola Rauscher (1694), Johann Suiter (1303)



(4982), (3164), (1694), (1303) Generation Fortschritt: Dominic Kastner (8700), Patrick Maul (2360), Sebastian Dietrich (2248), Christin Nägele (2172)



(8700), (2360), (2248), (2172) ÖDP : Ludwig Filser (2522)



: (2522) FDP : Alexandra Wiedemann (852)



: (852) SPD : Sybille Dörner (1429).



