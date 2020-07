vor 17 Min.

Carsharing nutzen, Geld geschenkt bekommen

Plus Noch nutzen wenige das Carsharing in Mindelheim. Wer es tut, ist begeistert. Die ÖDP und ein FDP-Mann schenken Interessierten nun sogar Geld.

Von Johann Stoll

Mike Hammermayer hat gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Er war irgendwann die oft vergebliche Parkplatzsuche in der Mindelheimer Altstadt leid. Und so hat er vor einem halben Jahr einfach sein Auto verkauft. Mobil blieb er trotzdem. Seither ist der Mindelheimer Mitglied im Verein Carsharing Kaufbeuren, der auch ein Elektroauto und einen festen Parkplatz am Mindelheimer Forum hat.

60 Mitglieder hat der Verein, zehn davon in Mindelheim. Darunter ist auch die Stadt. Das ist nicht viel, gemessen an den zigtausenden privaten Autobesitzern, die sonst im Landkreis unterwegs sind.

Für Hammermayer, der für die FDP im Kreistag arbeitet, ist aber entscheidend: Carsharing, also das gemeinsame Nutzen von Autos, funktioniert nicht nur in einer Großstadt wie München, sondern auch in einer 15.000-Einwohner-Stadt wie Mindelheim. Dreimal die Woche braucht er im Schnitt ein Auto. 22 Kilometer muss er zurücklegen. Fast immer bekommt er das Fahrzeug auch zum gewünschten Zeitpunkt.

So funktioniert das Carsharing in Mindelheim

So funktioniert es: Wer den Renault Zoe am Forum nutzen möchte, muss zuerst Mitglied beim Kaufbeurer Verein werden. Jahresbeitrag: 84 Euro. Dazu kommt eine Kaution über 600 Euro, die beim Ausscheiden aus dem Verein wieder zurückgezahlt wird.

Je gefahrenem Kilometer kostet der Wagen 30 Cent und einen Euro je Stunde. Abends ab 18 Uhr halbieren sich die Tarife. Zum Ausprobieren gibt es übrigens auch eine Schnupper-Mitgliedschaft.

Per Mobiltelefon kann eine Fahrt im Voraus gebucht werden. Wer jetzt schon weiß, dass er an einem bestimmten Tag etwa Ende August den Wagen braucht, kann ihn fest reservieren, sagt Peter Miller, der für die ÖDP im Stadtrat sitzt.

Der Autoschlüssel ist in einem kleinen Tresor neben dem Pkw gesichert und wird per Code freigegeben. Nach der Fahrt wird der Schlüssel wieder dort verwahrt – für den nächsten Nutzer. Vor dem Losfahren müssen nur noch der Stecker gezogen und das Fahrtenbuch ausgefüllt werden.

Um Reifendruck, um Inspektionen und die Sauberkeit des Wagens muss sich keiner der Nutzer kümmern. Das übernimmt in Mindelheim Tom Meissner für den Verein.

Peter Miller nutzt das Carsharing seit dem Start im August 2017

Peter Miller ist wie Mike Hammermayer begeisterter Carsharing-Nutzer. Er ist sogar Mann der ersten Stunde und seit August 2017 dabei. Die Kosten sind aus seiner Sicht nur auf den ersten Blick hoch. Tatsächlich ist alles mit im Preis inbegriffen: die Kosten für den Wagen, sämtliche Inspektionen, Reparaturen, Versicherungs- und Stromkosten. Weil die VWEW Partner ist, kostet die Energie derzeit ohnehin nichts.

ÖDP-Stadtrat Miller besitzt privat noch ein eigenes Auto. Es sind in der Familie sogar zwei. Carsharing nutzt er, wenn die zwei Fahrzeuge in der Familie gebraucht werden. Weil er wenig fährt, zahlt er im Monat nur rund 20 Euro für diesen Service. Und er nutzt das E-Auto nur für kurze Fahrten. Seine weiteste Strecke führte ihn nach Buchloe. „Das ist im Jahr ein wenig mehr als eine Tankfüllung am eigenen Auto“, so Miller.

Für viele Strecken nutzt er das Fahrrad oder fährt Bahn – etwa, wenn er zu seinem Arbeitsplatz nach München muss. „Mit Carsharing hat man aber dann jederzeit ein Auto zur Verfügung, wenn Bedarf besteht“, betont er. Ist dagegen immer ein eigener Pkw verfügbar, sei der Anreiz groß, auch unnötige Strecken mit dem Auto zurückzulegen. So entlaste Carsharing die Umwelt und in Mindelheim besonders, weil hier ein Elektroauto zum Einsatz kommt.

Die ÖDP übernimmt die Anmeldegebühr, FDP-Mann Hammermayer spendet sein Sitzungsgeld

Um Carsharing zu fördern, macht die ÖDP-Stadtratsfraktion den Mindelheimern ein besonderes Angebot: Sie übernimmt die Anmeldegebühr von 50 Euro und die jährlichen Gebühren für die ersten zwei Jahre für zwei Leute, die das eigene Auto abschaffen und künftig stattdessen Carsharing nutzen wollen. Mehr Infos dazu unter der E-Mail peter.miller@oedp.de.

FDP-Mann Mike Hammermayer unterstützt die Aktion noch zusätzlich. Er übernimmt die Kosten für das Auto für 50 Kilometer und 20 Stunden für je zwei Personen. Dafür spendet er das Sitzungsgeld aus dem Kreistag, das ihm als Kreisrat zusteht.

Mehr Informationen unter www.carsharing-kf.de.

