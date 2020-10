vor 16 Min.

Das sagen die Türkheimer Grünen zum Flexibus im Wertachtal

Plus Im Türkheimer Gemeinderat geht es um die Zukunft einer „Wertachtal-Wabe“ für den Flexibus im Landkreis Unterallgäu. Die Grünen-Gemeinderatsfraktion meldet sich zu Wort.

Von Alf Geiger

Im Türkheimer Gemeinderat fällt die Entscheidung, wie es im Wertachtal mit dem Flexibus weitergehen soll. Die Meinungen im Marktrat sind geteilt: In einem "Grundsatzbeschluss" hatten die Türkheimer Kommunalpolitiker noch im Januar - und damit vor der Kommunalwahl im März - den "Wunsch" geäußert, dass eine Anbindung nach Bad Wörishofen in das Konzept aufgenommen werden sollte. Doch daraus wird es nichts, weil dagegen die Bahn ihr Veto einlegt. Und nachdem Rammingen seinen Ausstieg aus dem Flexibus verkündet hat und nicht bereit ist, einen Zuschuss aus der Gemeindekasse zu leisten, ist jetzt der Türkheimer Gemeinderat das "Zünglein an der Waage".

Dar Flexibus in Türkheim soll früher auf den Prüfstand kommen

Auch die Grünen-Fraktion im Türkheimer Gemeinderat sieht noch „sehr viele Mängel“ bei der geplanten Umsetzung des Flexibus-Konzepts im Wertachtal. In der Sitzung am Donnerstag, 19 Uhr, im Sieben-Schwaben-Saal sind daher noch einige Fragen zu klären, betont Fraktionssprecherin Gudrun Kissinger-Schneider: „Es gibt noch viel Verbesserungsbedarf“. So dürfe das Modell nach Ansicht der Grünen nicht erst nach fünf Jahren auf den Prüfstand kommen. „Wir erwarten einen alljährlichen Sachstandsbericht und entsprechende Nachbesserungen, die auch vom Busunternehmen Brandner mitgetragen werden müssen“, fordert Kissinger-Schneider.

Die Grünen-Fraktion mache es sich „in der Angelegenheit Flexibus nicht leicht“, denn „einerseits möchten wir unter allen Umständen den ÖPNV stärken und da wäre die Idee des Flexibus eine Möglichkeit. Andererseits hat das Modell, so wie es bisher umgesetzt werden soll, noch sehr viele Mängel“, so die Grünen-Fraktionschefin und 3. Bürgermeisterin auf Anfrage.

Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne)

Dafür nennt Kissinger-Schneider an „oberster Stelle“ die fehlende Anbindung an Bad Wörishofen, außerdem seien die Betriebszeiten noch nicht ausreichend. Für Pendler nach Buchloe müssten frühere Nutzungszeiten angeboten werden, am Abend und am Wochenende dagegen spätere, um auch Jugendliche anzusprechen.

Dass Türkheim die Hauptfinanzierung übernehmen müsse und nun auch noch der Ramminger Anteil hinzukomme, ist für Gudrun Kissinger-Schneider „nicht sehr erfreulich“.

Wie berichtet, wird sich der Türkheimer Zuschuss von bisher geplanten rund 100.000 Euro durch den Ramminger Ausstieg um mehr als 10.000 Euro verteuern.

Lesen Sie dazu auch: Was ist Türkheim der Flexibus wert?

Themen folgen