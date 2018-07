vor 59 Min.

Ein Thema überlagert alles

Wirtschaftsminister Pschierer sucht den Dialog mit der Mindelheimer Basis. Ihm kommen die Erfolge zu kurz

Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer hat vor CSU-Parteifreunden in Mindelheim eine Schieflage in der öffentlichen Debatte beklagt. „Wir laufen Gefahr – und da müssen wir uns an die eigene Brust klopfen –, dass ein Thema alles überlagert.“ Probleme im Bereich der Zuwanderung müssten allerdings entschieden werden. Ansonsten arbeite das der AfD in die Hände.

Jenseits der Migrationspolitik gebe es zum Beispiel mit Altersarmut oder Wohnungsnot, der Wirtschafts-, Umwelt- und Verkehrspolitik nicht minder wichtige Themen für die Zukunft des Landes. Es sollte mehr über das gesprochen werden, was in Bayern besser laufe als in anderen Bundesländern, sagte Pschierer. Der Wirtschaftsminister nahm sich bewusst viel Zeit für die gut 15 CSU-Mitglieder, die zum „Talk im Biergarten“ gekommen waren.

Es gibt Arbeit und Sicherheit in der Region

Dem Großteil der Menschen in Bayern gehe es verhältnismäßig gut. Im Unterallgäu bestehe Vollbeschäftigung. Es gebe Arbeits- und Ausbildungsplätze und die Sicherheit sei hoch. Die innere Sicherheit in Bremen, Hamburg oder „auf der Kölner Domplatte“ sei eine ganz andere, so Pschierer.

In der Regierungserklärung von Ministerpräsident Söder seien wichtige Zukunftsfragen enthalten gewesen. Pschierer nannte die Luft- und Raumfahrt und die Entwicklung künstlicher Intelligenz.

Dass der Zuspruch für die großen Volksparteien auf heute nur noch 46, 47 Prozent zusammengeschmolzen ist, dafür hat Pschierer vor allem eine Erklärung: „Wenn die Mitte nicht mehr unterscheidbar ist, muss man sich nicht wundern, wenn die Ränder immer stärker werden.“ Dass die SPD als zweite Volkspartei so stark an Zuspruch verloren hat, „darüber bin ich nicht glücklich“, betonte Pschierer. Die Schwäche der Volksparteien führe letztlich zu instabileren Regierungen.

Veränderte Rahmenbedingungen

Die politischen Rahmenbedingungen hätten sich in den vergangenen drei Jahren deutlich geändert. Den Brexit habe er sich nicht vorstellen können und auch nicht einen twitternden US-Präsidenten und eine Türkei, die sich von der Demokratie wegbewege.

In China eröffnet Pschierer diese Woche eine dritte Vertretung Bayerns. Noch befinde sich der Freistaat in einer Komfortzone. „Aber wir müssen uns auf andere Zeiten einstellen“, sagte der Wirtschaftsminister. Bei der Elektromobilität spiele Deutschland nicht die erste Geige. 80 Prozent der Batteriezellen kämen aus China oder Korea.

Der CSU-Politiker ließ aber auch eine gewisse Ratlosigkeit erkennen, was das Erstarken der AfD betrifft. In Sachsen könnte die Partei auf 24 Prozent der Stimmen kommen, obwohl „Sachsen nicht das ärmste Bundesland ist“. Die AfD könnte dort zur dritten Volkspartei werden. Auch in der Diskussion ging es um das Erstarken der AfD. Pschierer sagte, er distanziere sich nicht von 20, 25 Prozent der Wähler. Aber er distanziere sich von Vertretern wie Höcke und Gauland. Sie seien „no go!“ Wenn Gauland die Jahre 1933 bis 1945 als „Vogelschiss“ der Geschichte bezeichnet, dann sei das unhaltbar. Er empfehle, die Gedenkstätten Flossenbürg oder Dachau zu besuchen. Gewählt werde die AfD aus Protest, glaubt Pschierer.

Merkels mutige Geste

Die Grenzöffnung der Kanzlerin 2015 hält Pschierer als mutige Geste für vertretbar. Aber danach hätte Bundeskanzlerin Angela Merkel klarmachen müssen, wie es weiter geht. Auf seine eigene Einlassung kürzlich in Nassenbeuren, dass „Merkel weg“ müsse, ist Pschierer nicht eingegangen.

Themen Folgen