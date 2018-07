vor 51 Min.

Es gibt für jeden im Unterallgäu eine Perspektive

Nicht alle Mittelschüler schaffen den Abschluss. Was die Schulen in der Region tun, um das zu verhindern, und wie man ohne Zeugnis ins Berufsleben starten kann.

Von Leonie Küthmann

Wer das Abitur nicht schafft, hat zumindest die Mittlere Reife. Wer die Mittlere Reife nicht schafft, kann den „Quali“ machen. Wer auf die Mittelschule geht, kann drei verschiedene Abschlüsse ablegen. Doch was, wenn das nicht klappt? Heißt das, es gibt keine Perspektive für diese Schüler?

Nein, sagt Renate Förner, Rektorin der Mittelschule in Pfaffenhausen: „Es gibt auch Schüler, die ohne Abschluss eine Lehrstelle kriegen, beispielsweise, weil sie den Betrieb schon kennen.“ An der Mittelschule Pfaffenhausen sei es bisher immer gelungen, alle Schüler in Lehrberufe zu vermitteln. „Schüler ohne Abschluss können auch das Berufsvorbereitungsjahr an der Berufsschule Ursberg machen“, erklärt Renate Förner. Dort gibt es zudem die Möglichkeit, den Abschluss nachzuholen.

Das ist auch eine Möglichkeit, die an der Mittelschule Mindelheim empfohlen wird. „Man muss sich ja auch darüber im Klaren sein, dass die Schüler, die die Mittelschule beenden, sehr jung sind“, betont Rektorin Ute Wolfram. „Nicht jeder weiß mit 15, was er die nächsten Jahre durchgehend machen möchte.“ Das Berufsvorbereitungsjahr könne dann Orientierung sein.

Die Mittelschulen aus dem Unterallgäu bieten Hilfestellung

Generell gibt es an den Schulen in der Region nur wenige Schüler, die den Abschluss nicht schaffen. Barbara Engel, Rektorin der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule in Türkheim, spricht von einem „geringen Prozentsatz“. Renate Förner berichtet von zwei Schülern, die dieses Jahr die Mittelschule Pfaffenhausen ohne Abschluss verlassen.

Gründe, wieso einige Mittelschüler trotzdem am Abschluss scheitern, kann Renate Förner sofort nennen: „Die Leistungsbereitschaft lässt nach.“ Außerdem gebe es Schüler, die auf der Mittelschule nicht richtig aufgehoben seien: „Sie sollten eher die Förderschule besuchen – das wollen viele Eltern aber nicht“, sagt Renate Förner. Die Frage, ob Mittelschule oder Förderschule, ist beim Abschluss allerdings schon kein Thema mehr: „So etwas muss man in der fünften oder sechsten Klasse oder gleich beim Übertritt entscheiden“, erklärt die Rektorin der Mittelschule Pfaffenhausen.

Ute Wolfram nennt noch einen Grund: „Häufig sind Schüler, die den Abschluss nicht schaffen, noch nicht lange in Deutschland.“ In diesen Fällen scheiterten sie in den Prüfungen meist an den Deutschkenntnissen. „Das ist natürlich schwer für die Kinder, einen Abschluss in einer Fremdsprache zu machen.“ Meistens handle es sich um Schüler, die sonst einen sehr guten Abschluss schaffen könnten, betont Ute Wolfram.

Damit trotz der Hürden möglichst alle den Abschluss schaffen, gibt es verschiedene Maßnahmen an den Mittelschulen in der Region. „Wir machen beispielsweise eine Potenzialanalyse in der siebten Klasse“, sagt Barbara Engel. Laut der Rektorin der Mittelschule Türkheim wird dabei festgelegt, wer besondere Betreuung braucht: „Es gibt dann für diese Schüler Förderlehrerstunden, die verpflichtend sind.“

Für diejenigen, die den qualifizierenden Mittelschulabschluss machen wollen, werden in Mindelheim und Türkheim sogenannte Quali-Kurse angeboten. In Türkheim übernimmt das der Förderverein, in Mindelheim kooperiert die Mittelschule mit dem Kreisjugendring. Laut der Rektorin Ute Wolfram werden diese Kurse sehr gut angenommen.

Kontakt zwischen Schülern und Lehrern bleibt oft bestehen

Außerdem gibt es an den Mittelschulen eine Berufseinstiegsbegleitung, die auch von der Agentur für Arbeit unterstützt wird. Auch Veranstaltungen wie der Tag der Ausbildung sollen helfen, dass die Schüler schon während der Schulzeit ins Berufsleben finden. Praxisklassen, in denen die Schüler einen Tag pro Woche in einer Werkstatt verbringen, gibt es an den Schulen in der Region nicht. Aus einem Grund, der für alle gilt: „Dafür ist unsere Schule einfach zu klein.“ Manchmal wechseln Schüler deshalb an Schulen in Memmingen, sagt Ute Wolfram. An allen Schulen wird darauf geachtet, dass kein Schüler die Schule „ohne Anschluss“ verlässt, wie Ute Wolfram erklärt. Schüler, bei denen sich abzeichne, dass es mit dem Abschluss schwer wird, werden zu Einzelgesprächen gebeten: „Eine Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit kommt ins Haus und bespricht mit diesen Schülern ihre Möglichkeiten“, erklärt Ute Wolfram. Egal, wie der Lebensweg aussieht, die Schulen bleiben oft über die Schulzeit hinaus mit ihren Schülern in Kontakt. Und bekommen laut Ute Wolfram häufig positive Rückmeldungen: „Wir hören oft von Schülern, die etwas länger gebraucht haben, aber dann erfolgreich sind, weil sie bei ihrem Arbeitgeber einfach gut ins Team passen.“

