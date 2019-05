15:00 Uhr

Für die BRK-Motorradstreife beginnt die Saison

Peter Pohl aus Bad Wörishofen ist seit Gründung dieser besonderen Einsatzgruppe des Roten Kreuzes mit dabei - ehrenamtlich. Sein Einsatzgebiet ist groß.

Von Manfred Gittel

Am Wochenende trafen sie sich in Augsburg zur Auftaktveranstaltung: Für die BRK-Motorradstreife beginnt die Saison. Ein Mann der ersten Stunde dieses außergewöhnlichen Sicherheitsprojekts ist Peter Pohl aus Bad Wörishofen. Seit 35 Jahren gibt es diese Staffel nun schon und ebenso lange ist Pohl dabei. Und das Ganze im Ehrenamt.

Pohl ist einer von fünf Fahrern der BRK-Motorradstreife. Sie ist eine Organisation mobiler Sanitäter mit der Aufgabe, während der Hauptreisezeit auf Autobahnen beziehungsweise autobahnähnlichen Landstraßen schnelle Hilfe zu leisten. 1983 als Versuchsmodell „Mobile Wache“ gegründet, sind inzwischen etwa 100 Motorradsanitäter (Ausbildungsstand: Rettungsassistent, Rettungssanitäter, Sanitäter), verteilt auf 18 Standorte in Bayern, im Einsatz. Pohl gehört der Motorradstreife Memmingen/Kempten an. Er ist zudem stellvertretender BRK-Kreisbereitschaftsleiter, Verbandsführer und Ausbilder Notfalldarstellung.

Sein Einsatzgebiet ist riesig: die A 96 bis Buchloe und bis zur baden-württembergischen Landesgrenze gehört dazu, die A7 bis zum Allgäuer Tor und bis zur Landesgrenze Baden-Württemberg, die A 8 vom Autobahnkreuz Elchingen bis Günzburg sowie die B 28 und die B 10, je nach Bedarf auch andere Staatsstraßen. Unterwegs ist er mit einer Maschine des Typs BMW R 1200 RT mit 110 PS und 380 Kilogramm Gewicht. Neben dem Funkgerät ist er auf Streife über Handy und Funkmeldeempfänger für die Leitstellen erreichbar. In den Seitenkoffern sind unter anderem eine Notfalltasche mit einem Defibrillator, Wasser und Säfte sowie Mitbringsel für die Betreuung von Kindern untergebracht.

Der Bad Wörishofer versorgt Verletzte, betreut Reisende und unterstützt Kriseninterventionsteams

Die hauptsächlichen Aufgaben seien die medizinische Erstversorgung, Betreuung von Reisenden, Betreuung von Beteiligten nach Unglücksfällen, Basis-Notfall-Nachsorge und Unterstützung der Krisenintervention, berichtet Pohl aus seinem Alltag. Dazu kommen Einsatzleitung Rettungsdienst, Verkehrslenkung, Stauabsicherung, Staubetreuung und Wegweisungen. Auch wenn eiligst Medikamente oder Blutkonserven transportiert werden müssen, sind Pohl und seine Mitstreiter gefragt. Lotsendienste für Rettungsfahrzeuge übernimmt er ebenfalls.

Kürzlich war Pohl mit zwei weiteren Mitgliedern der Motorradstreife Allgäu in Maribor (Slowakei) beim Internationalen Kongress der Motorrad-Retter und Ärzte. Pohl wollte wissen, was Sanitäter und Ärzte in anderen Ländern beim Motorrad-Einsatz machen. Zum Teil ist ihre Befugnis dabei größer als in Bayern, hat er dabei festgestellt. Und zum Teil sind sie fester und hauptamtlicher Bestandteil des Rettungsdienstes. Das hat auch einen nachvollziehbaren Grund: Eine Motorradstreife ist oft schneller am Einsatzort als ein Rettungswagen. 23 Nationen waren es, die sich in Maribor über ihre Erfahrungen und Möglichkeiten im Rahmen der Notfallrettung und Erstversorgung austauschten. Pohl hat dort eine Menge erlebt.

Sogar das richtige Verhalten bei Terror-Alarm lernte der Bad Wörishofer bei dem internationalen Kongress

Denn es gehörten zum Beispiel auch Fahrertrainings in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei zum Programm oder Workshops an verschiedenen Stationen. Dort ging es um unterschiedliche Notfallübungen wie die Reanimation bei Säuglingen, Stillen großer Blutungen, Elektroschock, Überwachung der Lebensfunktionen, Ultraschalluntersuchungen am Einsatzort und sogar das richtige Verhalten bei Terror-Alarm.

Pohls Fazit: „Viel Praxis gelernt, erfahren, dass es überall Probleme gibt, neue Freundschaften geschlossen und Team-Geist über alle Landesgrenzen hinaus gespürt.“

Pohl ist nun fit für die BRK-Motorradsaison 2019, die bis Mitte September geht und wünscht sich vor allem drei Dinge: unfallfreies Fahren, mehr Beachtung der Rettungsgassen und mehr Respekt vor den Rettungskräften.

