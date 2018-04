vor 58 Min.

Gezielte Provokation oder harmlose Fragen?

Die AfD sorgt im Bundestag mit Fragen zu behinderten Menschen für Aufregung. Hiesige Politiker sehen darin Stimmungsmache gegen Schwächere - mit einer Ausnahme

Von Johann Stoll

Die Bundestagsfraktion der AfD hat mit einer Kleinen Anfrage zu Schwerbehinderten in Deutschland für Empörung bei 18 Sozialverbänden gesorgt. Die Ablehnung von Migranten werde auf dem Rücken von behinderten Menschen ausgetragen, kritisierte etwa die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Ulrike Mascher.

Die Partei fragte nach Zusammenhängen zwischen Schwerbehinderung, Ehe unter Verwandten und Migration. Auch in der Region zeigten sich Politiker anderer Parteien entrüstet.

Pschierer: War zu erwarten

Der CSU-Kreisvorsitzende und bayerische Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer sagte: „Mit dem Einzug der AfD in den Bundestag waren solche Aktionen ja leider zu erwarten. Das ist die übliche Masche der AfD“. Die Kleine Anfrage diene nur als Instrument für eine weitere politische Provokation seitens der AfD, und das auf Kosten von Menschen mit Behinderung. „Ich halte diesen Politikstil für unangemessen. Andererseits entlarvt sich die AfD durch solche Aktionen zunehmend selbst. Das ist wohl das einzig gute daran.“

Dem Landtagsabgeordneten der Freien Wähler, dem Kaufbeurer Bernhard Pohl, war die Anfrage vom 22. März schon vor Tagen sauer aufgestoßen. Pohl sagte gegenüber der MZ: „Behinderungen von Menschen in Deutschland auf Inzest zurückzuführen, ist nachweislich Unsinn!“ Sex zwischen nahen Verwandten stehe unter Strafe. Es gebe bundesweit jährlich nur etwa zehn Verurteilungen. Bei der Geburt eines Kindes sind die Eltern beim Standesamt zu registrieren. „Damit ist diese ungeheuerliche Unterstellung bereits widerlegt“.

Pohl: Einfach nur gruselig

Pohl nennt die AfD-Anfrage „einfach nur gruselig“. Die Anfrage diene übelster Diffamierung. „Welches Menschenbild haben diese Abgeordneten?“ Eltern mit einem behinderten Kind müssten auch noch befürchten, unter Inzest-Verdacht zu geraten. Das gelte auch „der Hetze gegen Migranten“. Die einfache Gleichung soll laut Pohl offenbar lauten: Keine Migranten = keine Inzucht = keine Behinderten. Dass die AfD die Frageform gewählt habe, mache es nicht besser. „Die Fakten sind nämlich hinlänglich bekannt“. Er hätte nicht im Traum gedacht, dass eine Fraktion in einem deutschen Parlament „so etwas vom Stapel lässt“.

Der Umgang mit behinderten Menschen in der Gesellschaft sei heute wesentlich normaler als früher. Dazu haben auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, die Filme von Leo Hiemer oder die Arbeit der Behindertenbeauftragten Irmgard Badura, die Sportler bei Paralympics und Special Olympics beigetragen, sagte Pohl. Aber es gebe noch eine Menge zu tun: Barrierefreiheit sei nicht nur ein Thema von Bahnhöfen, sondern auch der inneren Einstellung im Kopf.

Beer: Totschweigen geht nicht

Die Unterbezirksvorsitzender der SPD, Petra Beer aus Memmingen, sagte, sie sei im Zwiespalt, wie man auf solche Provokationen reagieren soll. Totschweigen gehe in diesem Fall aber nicht. Gerade als Bezirksrätin hat sie sehr viel Einblick in das Leben behinderter Menschen. Sie würde sich wünschen, dass alle demokratischen Parteien sich zusammentun und derartige Entgleisungen verurteilen. Den Wählern der AfD müsse man aufzeigen, für was die Partei steht.

Beer sagt, jeder könne durch eine Infektion oder einen Unfall schwerbehindert werden. Durch die Inklusion versuche die SPD, Menschen mit Behinderungen mehr Akzeptanz zu verschaffen. Sie brauchten Schutz.

Maier: Antrag will Bewusstsein schaffen

Der Kreisvorsitzende der AfD Memmingen-Unterallgäu, Christoph Maier, verteidigte den Antrag. Aus der Formulierung der Kleinen Anfrage gehe eindeutig hervor, dass „unter anderem“, abgekürzt mit u.a., Menschen mit Behinderung statistisch notwendig zu einem gewissen Teil auch aus einer Verbindung mit verwandten Eltern hervorgehen. Kinder aus Verwandtenehen seien wissenschaftlich bewiesen einem erhöhten gesundheitlichen Risiko ausgesetzt. „Der Antrag zielt darauf ab, ein Bewusstsein für diese Problematik zu entwickeln und damit eine bisher tabuisierte Debatte anzustoßen. Diesen Zweck hat er jetzt schon erfüllt.“

Vielehen, Kinderehen und auch Verwandtenehen seien für unsere heutige Gesellschaft „neuartige kulturelle Erscheinungsformen“, mit denen sich eine wirklichkeitsorientierte Politik beschäftigen müsse, schreibt Maier weiter. Die Antwort darauf müsste „statt Empörung objektive Auseinandersetzung in der Sache sein, die die Sozialverbände bisher noch komplett vermissen lassen.“ Nur wenn der betroffene Personenkreis besser eingegrenzt werden kann, sei eine zielgruppenorientierte Aufklärungs- und Informationsarbeit möglich.

Aus dem Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes ergibt sich laut Maier, dass Menschen mit Behinderung die besondere staatliche Fürsorge und die Unterstützung durch die Solidargemeinschaft erhalten. Voraussetzung dafür allerdings sei, dass „Sozialmissbrauch und Einwanderung in die Sozialsysteme sofort beendet werden“.

