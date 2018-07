vor 51 Min.

Mehr als 400 Touren für den guten Zweck

Josef Leinsle aus Mindelheim legt sich für die MZ-Benefizaktion zugunsten der Kartei der Not mächtig ins Zeug

Von Sandra Baumberger

Zu sagen, dass Josef Leinsle viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, wäre eine glatte Untertreibung. Wollte man ein bisschen übertreiben, könnte man sagen, dass er eigentlich nur zum Essen und Schlafen absteigt. Er ist – im besten Sinne – ein Fahrrad-Verrückter. Einer, der mal eben 100 Kilometer radelt und am Abend mit den AOK-Radlerfreunden Mindelheim ohne weiteres noch 40 Kilometer dranhängt, weil das ja nun wirklich nicht anstrengend sei. „Das ist wie das Auslaufen beim Fußball“, findet Josef Leinsle, der gerade 78 Jahre alt geworden und an seinem Geburtstag ausnahmsweise einmal nicht aufs Fahrrad gestiegen ist. Allerdings nur, weil ihm die Gratulanten dazu keine Zeit ließen.

Aber danach hat er sich gleich wieder auf den Sattel geschwungen. Schließlich hat der ehemalige Chef eines Obst- und Gemüsegroßhandels eine Mission. Schon im vergangenen Jahr ist er dem Aufruf der MZ „Fahr Rad!“ gefolgt: Für die „Kartei der Not“ hat er mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt, um bei 84 Radtouren ebenso viele Stempel zu sammeln. Und weil für jeden dieser Stempel eine Unterstützerfirma an das Leserhilfswerk unserer Zeitung spendete, ist Josef Leinsle bei der Wiederauflage der Benefizaktion in diesem Jahr wild entschlossen, noch mehr Geld für Bedürftige aus der Region zu erstrampeln. 35 komplett gefüllte Stempelkarten, das entspricht 420 Touren, hat er inzwischen schon in der MZ-Geschäftsstelle abgegeben. „Und jetzt ist ja gerade erst Halbzeit“, sagt er grinsend.

Zwei bis drei Touren am Tag sind für den Mindelheimer nicht ungewöhnlich

Dank eines ausgeklügelten Tourplanes ist eine Stempelkarte innerhalb von zwei bis drei Tagen gefüllt. Denn Josef Leinsle weiß inzwischen ganz genau, wann welche der teilnehmenden Gaststätten geöffnet hat und er dort – neben einem kühlen Getränk oder einer Stärkung – einen Stempel bekommen kann. Montags zum Beispiel, wenn viele der teilnehmenden Gaststätten ihren Ruhetag haben, fährt er meist von Nassenbeuren nach Kirch-Siebnach und weiter nach Pfaffenhausen. Am besten seien aber Dienstag und Mittwoch. „Da krieg ich auf einer Tour sieben, acht Stempel zusammen.“ Und auch zwei bis drei Touren an einem Tag sind für ihn nicht außergewöhnlich.

Sogar im Winter ist Josef Leinsle weiter aktiv, dann allerdings auf dem Hometrainer im Wintergarten und nicht mehr für den guten Zweck. Als eingefleischter Fan von 1860 München strampelt er darauf jeden Tag 60 Kilometer – was ihn jedoch einige Überwindung kostet, wie er zugibt. „Das ist halt langweilig und man kann’s nicht mal laufen lassen. Sobald man nicht mehr tritt, dreht sich das Rad ja nicht mehr.“ Draußen ist das ganz anders: „Da ist man in der Natur, hat gute Luft und tut was für die Gesundheit. Man muss ja was tun im Alter.“

Mit dem Auto fährt der Mindelheimer deutlich weniger als mit dem Rad

Und erleben kann man auch so einiges: Erst neulich ist ihm morgens in Baisweil ein Fuchs vors Fahrrad gelaufen und von unzähligen Hunden ist der drahtige Rentner auch schon verfolgt worden. Allerdings verdirbt er denen regelmäßig den Spaß, indem er einfach absteigt und damit die Jagd beendet. Wer das Rennen gewinnen würde, ist schwer zu sagen. Denn Josef Leinsle ist nicht nur gut trainiert, sondern er kann auch einen Elektromotor zuschalten. Damit hat er sein Rad vor zwei Jahren ausstatten lassen, um richtig steile Anstiege leichter bewältigen zu können. „Zu 80 Prozent bin ich aber ohne Unterstützung unterwegs. Weil ich will ja Fahrrad fahren.“ Und zwar oft und viel. „Unter 10000 Kilometern im Jahr geht nichts. Dafür fahr ich mit dem Auto nur zweieinhalbtausend.“

Kein Wunder, dass er über seinen blauen Drahtesel sagt: „Das ist mein ein und alles. Das muss laufen, da leg ich Wert drauf.“ Der jährliche Tüv für das Rad ist Pflicht. Schließlich gehen die vielen Kilometer an Bremsen, Reifen und Kette nicht spurlos vorüber – und an Josef Leinsle auch nicht: Der Arzt hat ihm gerade erst ein Sportlerherz attestiert.

Das schlägt neben allen erdenklichen Sportarten, die Josef Leinsle gerne am Fernseher verfolgt, auch fürs Reisen. Die Zeiten, in denen er sich dafür ebenfalls aufs Fahrrad schwang, um mit einem Freund von Dirlewang nach Hamburg zu radeln, liegen allerdings 60 Jahre zurück. Heute fliegt er mit seiner Frau Hildegard am liebsten nach Afrika. Safaris haben es den beiden angetan. Aber danach geht es dann wieder aufs Rad, quer durchs Unterallgäu und weit darüber hinaus. Sonst würde Josef Leinsle einfach etwas fehlen.

Folgen Sie doch einfach auch unserem Aufruf „Fahr Rad!“ zugunsten der Kartei der Not. Sie müssen ja nicht gleich wie Josef Leinsle mehrere hundert Stempel sammeln. Jeder einzelne zählt und bringt bares Geld für Bedürftige in der Region. So funktioniert’s: Steuern Sie bis zum 8. September mit dem Rad oder E-Bike eine oder gerne auch mehrere der folgenden zwölf Gaststätten an: Aero Café Bad Wörishofen, Braustadel Rammingen, Blumen und Café Birkle Nassenbeuren, Café Raiffeisenbank Pfaffenhausen, Beim Füchsle Kirch-Siebnach, Zum Jagdhäusle Bad Wörishofen, Katzbrui Mühle, Café Kunterbund Breitenbrunn, Landgasthof Nassenbeuren, Natur-Therme Bedernau, Zum Rehwinkel Osterlauchdorf, Zum Reichsadler Mindelheim. Dort bekommen Sie für Ihre Tour einen Stempel und ein attraktives Sonderangebot. Für jeden Stempel spendet ein Unternehmen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Unter den Teilnehmern werden attraktive Preise verlost. Die Stempelkarte, auf der auch die teilnehmenden Gaststätten aufgeführt sind, erhalten Sie in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung und den Gaststätten.

