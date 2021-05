Mindelheim

06:00 Uhr

Der Badespaß in den Mindelheimer Bädern wird teurer

Mindelheim hat erst das Hallenbad und nun das Freibad saniert. Das wirkt sich auch auf die Eintrittspreise aus. Am Montag wird im Stadtrat darüber abgestimmt.

Plus Nachdem Mindelheim in Hallen- und Freibad fast 14 Millionen Euro gesteckt hat, kommt nun eine Preissteigerung. Für Alleinerziehende und Dauerkarteninhabern wird es deutlich teurer.

Von Johann Stoll

Die Stadt Mindelheim investiert rund neun Millionen Euro in ihr Freibad, das am 15. Juli komplett saniert wiedergeöffnet werden soll. Zusammen mit der vorausgegangenen Sanierung des Hallenbades steckte die Kreisstadt Mindelheim knapp 14 Millionen Euro in ihre öffentlichen Bäder. „Mindelheim hat dann tipptopp sanierte Bäderbetriebe“, unterstrich Bürgermeister Stephan Winter vor dem Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss. Vor diesem Hintergrund halten es Verwaltung und Stadträte für vertretbar, die Eintrittspreise moderat anzuheben.

