Mindelheim

vor 37 Min.

Gleich zwei Mindelheimer Pfarrer verabschieden sich

Plus Die beiden evangelischen Pfarrer Claudius Wolf und Eric Herrmanns verlassen die Gemeinde. Letzterer bleibt zwar in Mindelheim, allerdings in einem neuen Beruf.

Von Johann Stoll

Es ist vielleicht nicht gerade der Auszug aus Ägypten. Aber einen solchen Wechsel, wie ihn die evangelischen Kirchengemeinden in der Region derzeit erleben, hat es bisher noch nicht gegeben. In Bad Wörishofen, in Türkheim, in Babenhausen und auch in Mindelheim verlassen die Pfarrer ihre Dienstposten. Wir sprachen mit den beiden scheidenden evangelischen Pfarrern von Mindelheim, Eric Herrmanns und Claudius Wolf, was sie bewogen hat, zu neuen Ufern aufzubrechen.

Themen folgen