Nach Unglück: Stadt Mindelheim sichert die Mindel besser ab

Im Frühjahr ist ein kleiner Junge an der Mindel ertrunken, der zuvor auf einem Spielplatz gespielt hatte. Die Stadt hat gehandelt, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Stadt Mindelheim hat den Weg entlang der Mindel zwischen Bleichstraße und dem neuen Spielplatz jetzt mit einem Holzzaun besser abgesichert. Hintergrund ist der tragische Unglücksfall vom März, als ein kleiner Junge in die Mindel gestürzt und wenige Tage danach verstorben war.

Der Zweijährige war in die Mindel gestürzt und dann gestorben

Der zweijährige Bub, der Ende März nach einem Sturz in die Mindel trotz intensiver Bemühungen in einem Münchner Krankenhaus ums Leben gekommen ist, befand sich zum Unfallzeitpunkt in der Obhut einer Mindelheimer Kindertagesstätte. Das erklärte im April Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm von der Staatsanwaltschaft Memmingen, die in dem Fall in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei Memmingen ermittelt - und das nach wie vor.

Der Zweijährige wurde in der Mindelheimer Kita Mindelzwerge betreut

Die Johanniter bestätigten damals, dass der kleine Junge die Kinderkrippe Mindelzwerge besuchte, die von ihnen betrieben wird. Es handelt sich dabei um eine Betriebskinderkrippe, die in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Unterallgäu, den Unterallgäuer Kreiskliniken und der Firma Grob entwickelt wurde. Die Gruppe war betreut zum Spielplatz Bleichstraße aufgebrochen. Der Spielplatz liegt direkt neben dem Fließgewässer, das durch einen engmaschigen Holzzaun abgetrennt ist. Außerhalb des Spielplatzes gab es damals lediglich zwei Querstangen aus Holz, die den Fußweg von dem Gewässer trennten. Das hat sich nun geändert.

