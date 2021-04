Pläne des Autohauses Schragl: Warum nur diese Geheimniskrämerei in Türkheim?

Plus Die Diskussion über das Projekt des Autohauses Schragl hat im Türkheimer Marktrat hinter verschlossenen Türen stattgefunden - mal wieder. Absolut unverständlich, findet unser Kommentator.

Wenn ein Unternehmen in die Zukunft investieren will, dann ist das – gerade in diesen so schwierigen Zeiten – eine tolle, eine positive Nachricht. Ist es daher nicht auch eine tolle Nachricht, wenn ein renommiertes Unternehmen wie das Autohaus Schragl seinen Standort nach Türkheim verlagern will und hier mit einem Technologiezentrum für E-Mobilität ganz gezielt auf die Zukunft der Automobilbranche setzt? Warum nur, wird das Thema dann im nicht-öffentlichen Teil der Türkheimer Marktratssitzung behandelt? Unser Autor macht sich da seine Gedanken.

120 Arbeitsplätze und ein solventer Gewerbesteuerzahler mehr – das ist das Pfund, mit dem die Türkheimer Gemeinderäte in der Mehrheit überzeugt werden konnten. Geradezu euphorisch sollen einige Kommunalpolitiker auf die Pläne reagiert und den Investor mit offenen Armen empfangen haben, der seine bisherigen Standorte in Mindelheim und Bad Wörishofen dann aufgeben und in Türkheim bündeln wird.

Welche Folgen hat die Ansiedlung des Autohauses Schragl für Türkheimer Unternehmer?

Haben sich die Verantwortlichen im Türkheimer Rathaus und/oder im Gemeinderat bei aller Begeisterung aber tatsächlich sorgfältig abgewogen, welche wirtschaftlichen Folgen die Ansiedelung des neuen Autohauses und dessen beachtliche Dimension für die ortsansässigen Autohäuser, Werkstätten und Autohändler haben wird?

Alles, was bisher nach außen dringt, drängt einen anderen Schluss auf: Die Investition des Autohauses Schragl auf Türkheimer Flur als „schillernde Taube“ war der Ratsmehrheit offenbar mehr Wert als der „Spatz“ der ortsansässigen Unternehmer, die um ihre Existenz fürchten.

Dass die Gemeinde die Pläne eines Investors nicht direkt der potenziellen Konkurrenz offenbart, mag ja noch verständlich sein. Absolut unverständlich ist es aber, dass diese Diskussion und Entscheidungsfindung – wieder einmal – hinter verschlossenen Türen und damit an der Öffentlichkeit vorbei geführt worden ist. Warum?

Als Begründung wird ja gerne die ach so wichtige Vertraulichkeit genannt, weil es ja um ach so sensible Grundstücksverhandlungen geht. Dabei wäre es ein Leichtes, die wenigen wirklich sensiblen Daten wie Grundstückspreise etc. aus der öffentlichen Diskussion herauszuhalten. Man müsste das halt nur wollen.

Sollen unbequeme Diskussionen umgangen werden?

Der Eindruck drängt sich auf: Gerade weil es sich um ein Projekt von enormer Tragweite und entsprechendem öffentlichen Interesse handelt, sollte auf diese Weise wohl eine lästige weil unbequeme Diskussionen umgangen werden. Und, naja, so ein bisschen „Herrschaftswissen“ könnte auch eine Rolle gespielt haben. Wie blauäugig aber zu glauben, dass die Fakten dann nicht doch der Mindelheimer Zeitung gesteckt werden...

In einer der nächsten öffentlichen (!) Sitzungen des Türkheimer Gemeinderates soll nun auch die zu Recht interessierte Öffentlichkeit von den Plänen erfahren – nämlich dann, wenn der praktisch fertige und auf die Anforderungen des Investors abgestimmte Bebauungsplan beschlossen werden soll.

Das kann man dann auch so verstehen: Die Türkheimer Bevölkerung und die Wirtschaft in der Region sollten offenbar vor vollendete Tatsachen gestellt werden, damit der Bebauungsplan durchgewunken werden kann.

Diese Geheimniskrämerei war, ist und bleibt ein Trauerspiel für die Kommunalpolitik.

