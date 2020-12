14:00 Uhr

Schlüsselzuweisungen: Geld vom Freistaat für die Gemeinden im Unterallgäu

Weil für die Berechnung die Steuerkraft von 2018 zugrunde gelegt wird, gibt es Verlierer und Gewinner im Unterallgäu.

Diese Nachricht aus München ist für viele Kommunen im Landkreis wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Finanzminister Albert Füracker ( CSU) gab bekannt, wie weit der Freistaat Bayern im Jahr 2021 sein Füllhorn für die Kommunen öffnen wird. Diese sogenannten Schlüsselzuweisungen betragen in ganz Bayern über 3,9 Milliarden Euro. Ins Unterallgäu und die kreisangehörigen Gemeinden fließen davon rund 39 Millionen Euro. Das teilt der Stimmkreisabgeordnete und Staatsminister a.D. Franz Josef Pschierer mit.

„Der Landkreis Unterallgäu wird mit rund 19,84 Millionen Euro unterstützt, die Gemeinden erhalten rund 19,18 Millionen Euro. Damit bleibt der Freistaat auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten der verlässliche Partner und die starke Stütze unserer Kommunen“, so Pschierer in einer Mitteilung an die Medien.

Die Mittel seien die größte Einzelposition im kommunalen Finanzausgleich. Sie haben als freie Haushaltsmittel und Ergänzung der eigenen Steuereinnahmen eine hohe Bedeutung für eine starke kommunale Verwaltung, betont Pschierer. Grundlage für die Berechnung sind unter anderem die kommunalen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2019.

„Wir müssen die Investitions- und somit die Zukunftsfähigkeit unserer Kommunen erhalten. Es ist ein wichtiges Signal, dass der kommunale Finanzausgleich 2021 trotz massiv sinkender Steuereinnahmen insgesamt auf der Rekordhöhe von 10,36 Milliarden Euro fortgeführt wird“, sagt Pschierer. „Zudem gleichen wir den bayerischen Kommunen die hohen Verluste bei der Gewerbesteuer durch die Corona-Krise pauschal aus. Der Freistaat stellt hierzu mehr als 1,3 Milliarden Euro aus dem Sonderfond Corona-Pandemie zur Verfügung, der Bund steuert eine weitere Milliarde Euro bei.“

So viel bekommen die einzelnen Gemeinden im Unterallgäu

Die einzelnen Kommunen im Unterallgäu erhalten 2021 folgende Beträge vom Freistaat:

Amberg : 313.136 Euro

: 313.136 Euro Apfeltrach: 260.304 Euro

Babenhausen : 0 Euro

: 0 Euro Bad Wörshofen: 238.900 Euro

Benningen : 0 Euro

: 0 Euro Böhen: 266.236 Euro

Boos : 514.452 Euro

: 514.452 Euro Breitenbrunn : 792.244 Euro

: 792.244 Euro Buxheim : 351.676 Euro

: 351.676 Euro Dirlewang :631.152 Euro

:631.152 Euro Egg an der Günz : 234.456 Euro

: 234.456 Euro Eppishausen : 164.600 Euro

: 164.600 Euro Erkheim : 316.260 Euro

: 316.260 Euro Ettringen : 774.544 Euro

: 774.544 Euro Fellheim : 93.192 Euro

: 93.192 Euro Bad Grönenbach : 0 Euro

: 0 Euro Hawangen : 0 Euro

: 0 Euro Heimertingen : 0 Euro

: 0 Euro Holzgünz : 239.164 Euro

: 239.164 Euro Kirchhaslach 402.220 Euro

402.220 Euro Kirchheim : 258.152 Euro

: 258.152 Euro Kronburg : 413.064 Euro

: 413.064 Euro Lachen: 346.956 Euro

Lauben: 482.708 Euro

Lautrach : 524.104 Euro

: 524.104 Euro Legau : 0 Euro

: 0 Euro Markt Rettenbach : 959.268 Euro

: 959.268 Euro Markt Wald : 777.220 Euro

: 777.220 Euro Memmingerberg : 0 Euro

: 0 Euro Niederrieden : 458.808 Euro

: 458.808 Euro Kammlach : 413.524 Euro

: 413.524 Euro Oberrieden: 442.776 Euro

Oberschönegg: 0 Euro

Ottobeuren : 1.235.736 Euro

: 1.235.736 Euro Pfaffenhausen : 0 Euro

: 0 Euro Pleß: 223.700 Euro

Salgen : 0 Euro

: 0 Euro Sontheim : 669.776 Euro

: 669.776 Euro Stetten : 0 Euro

: 0 Euro Trunkelsberg : 666.952 Euro

: 666.952 Euro Türkheim : 303.600 Euro

: 303.600 Euro Tussenhausen : 385.324 Euro

: 385.324 Euro Ungerhausen : 0 Euro

: 0 Euro Unteregg : 462.948 Euro

: 462.948 Euro Rammingen : 314.040 Euro

: 314.040 Euro Westerheim : 479.704 Euro

: 479.704 Euro Wiedergeltingen : 260.856 Euro

: 260.856 Euro Winterrieden : 220.684 Euro

: 220.684 Euro Wolfertschwenden : 0 Euro

: 0 Euro Woringen : 531.384 Euro

: 531.384 Euro Kettershausen : 584.552 Euro

Die Gemeinden und Landkreise in Schwaben erhalten 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 679 Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzelposition im kommunalen Finanzausgleich und dienen der Stabilisierung der finanziellen Situation der Kommunen. Diese können die Zuweisungen frei zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden. So werden ihre Eigenverantwortung und Selbstverwaltung nachhaltig gestärkt.

Augsburg erhält das meiste Geld

Die höchsten Schlüsselzuweisungen in Schwaben und damit die zweithöchste Summe in ganz Bayern erhält 2021 Augsburg mit 179,1 Millionen Euro. Dies bedeutet einen Anstieg um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Danach folgen Kempten mit 28,1 Millionen Euro und Kaufbeuren mit 24,4 Mio. Euro. Die kreisangehörigen Gemeinden in Schwaben erhalten 2021 insgesamt 217 Millionen Euro, die Landkreise rund 223 Millionen Euro.

Neben den Schlüsselzuweisungen stellt Bayern 2021 über 706 Millionen Euro für die Zuweisungen an die Bezirke zur Verfügung. Ein besonderer Fokus liegt auf kommunalen Zukunftsinvestitionen: So werden Fördermittel für den kommunalen Hochbau, insbesondere für Schulen und Kindertageseinrichtungen, um 50 Millionen Euro beziehungsweise 8,3 Prozent auf 650 Millionen Euro erhöht, berichtet der Finanzminister. (mz)

