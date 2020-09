vor 33 Min.

Türkheim will auch den kleinen Vereinen durch die Corona-Krise helfen

Weil der Freistaat die Vereinspauschale verdoppelt hat, können sich der Turnverein, SV Salamander und der ESV Türkheim über einen unerwarteten Geldregen freuen. Doch dabei wollte es der Gemeinderat nicht belassen

Von Alf Geiger

Es gibt auch noch gute Nachrichten in diesen düsteren Corona-Zeiten: Der Freistaat Bayern hat beschlossen, die diesjährige Vereinspauschale zu verdoppeln und zahlt statt der bisherigen 20 dann 40 Millionen Euro an die Vereine in Bayern.

Damit will das Land den Klubs in der schwierigen Situation in der Corona-Krise demonstrativ auch finanziell zur Seite stehen. Mit der Verdoppelung der Vereinspauschale komme die Hilfe „flächendeckend und schnell dort an, wo sie gebraucht wird“, freute sich Sportminister Joachim Hermann ( CSU). Jeder Verein, der heuer bereits die Vereinspauschale beantragt habe, erhalte also automatisch das Doppelte an finanzieller Unterstützung durch den Freistaat. Dazu müssen auch keine zusätzlichen Anträge mehr gestellt werden und auch eine weitere Prüfung durch Behörden sei nicht nötig. Hermann: Wir lassen unsere Vereine in dieser Ausnahmesituation nicht allein“.

In Türkheim kommen in der Regel nur die drei mitgliederstarken Vereine TV, SVS und ESV in den Genuss der Vereinspauschale, weil nur diese „großen“ Vereine die Förderrichtlinien des Freistaates erfüllen. Die Höhe der Vereinspauschale wird mithilfe sogenannter Mitgliedereinheiten ermittelt. Besonders stark fallen dabei die Mitgliedschaften von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie der Einsatz von Übungsleiterlizenzen ins Gewicht. Im Vorjahr wurde eine Mitgliedereinheit mit 0,29 Euro bewertet, was dazu führte, dass den drei Türkheimer Vereinen insgesamt 12.352, 87 Euro an Staatszuschuss zustanden. Dieser Bescheid wird dann der Gemeinde vorgelegt und dort geprüft, damit alles mit rechten Dingen zugeht.

Weil das aber bei weitem nicht die tatsächlichen Kosten deckt, hat sich der Türkheimer Gemeinderat schon vor Jahren entschlossen, diesen Betrag freiwillig zu verdoppeln und aus der Gemeindekasse an die drei Vereine zu überweisen.

Das bedeutet, dass der Turnverein, der SV Salamander und der ESV in diesem Jahr vom Staat zusammen etwa 25.000 Euro bekommen werden.

Die Gemeinde Türkheim will aber daran festhalten, dass der bislang bezahlte Gemeindezuschuss – gerade jetzt in der für die Vereine auch finanziell so schwierigen Coronazeit – auch weiterhin bezahlt wird und das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dann auch einstimmig entschieden.

Doch damit nicht genug: Die Türkheimer Gemeinderäte wollen auch den „kleineren“ Vereinen in Zeiten der Pandemie zu Seite stehen und greifen dafür noch einmal in die Gemeindekasse: 12.500 Euro sollen auch an die anderen Vereine in der Wertachtalgemeinde gehen, denn: „Alle Vereine sind durch Corona geschädigt“, wie 2. Bürgermeister Josef Vogel klarstellte.

Welcher Verein am Ende wie viel Zuschuss aus der Gemeindekasse bekommen soll, wird in einer der nächsten Sitzungen entschieden. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen weil wir wissen, dass es für die Vereine ganz schwer ist, durch die Krise zu kommen“, machte Bürgermeister Christian Kähler deutlich.

