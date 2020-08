vor 2 Min.

Umfrage: Ist der Flexibus im Unterallgäu eine Alternative zum Auto?

Der nächste Flexibus im Unterallgäu wird im Frühjahr 2021 an den Start gehen. Dann in der Kneippstadt Bad Wörishofen und seinen Ortsteilen.

Die Auswertung der Onlineumfrage zum Thema "Parksünder in Mindelheim" ergibt: Die Mehrheit der Teilnehmer findet Strafzettel gerechtfertigt.

Von Oliver Wolff

In der letzten Umfrage auf der Homepage der MZ wollte die Redaktion von den Lesern wissen, wie ihre Meinung zum Vorgehen der Stadt Mindelheim gegen Parksünder ist. Das kommunale Ordnungsamt kontrolliert verstärkt, insbesondere in der Maximilianstraße (wir berichteten).

Fast zwei Drittel befürworten Knöllchen - einige meiden jedoch die Innenstadt

Es gab drei Antwortmöglichkeiten. Die große Mehrheit mit 61 Prozent wählte „Jeder muss sich an Regeln halten. Wer das nicht kann, sollte dafür bezahlen.“ Acht Prozent der Teilnehmer finden, das Ordnungsamt gehe zu hart vor, man könne auch mal ein Auge zudrücken. 31 Prozent der Teilnehmer sind der Meinung, mit Bußgeldern vergraule man die Besucher der Altstadt. Sie wählten die Antwort „Ich kaufe nicht mehr so oft in Mindelheim ein.“

Lesen Sie zum Thema "Parkplatzprobleme in Mindelheim" auch: Neue Tiefgarage für Mindelheim: Das Warten auf den Investor

449 Leser nahmen an der Online-Umfrage teil, welche kein repräsentatives Ergebnis darstellt.

Neue Umfrage über Flexibus in Mindelheim, Bad Wörishofen und Co.

In der aktuellen Umfrage auf unserer Internetseite wollen wir von Ihnen wissen, ob und welche Erfahrungen Sie bereits mit dem Flexibus im Unterallgäu gemacht haben. Es stehen erneut drei Antworten zur Auswahl. Die Umfrage ist aktiviert bis mindestens Montagmittag, 31. August.

Lesen Sie zum Thema Flexibus im Unterallgäu auch:





Themen folgen