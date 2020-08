vor 47 Min.

Umfrage: Werden Parksünder zu hart bestraft?

Auswertung der Online-Umfrage zum Wertach-Kraftwerk

Von Oliver Wolff

In der aktuellen Onlineumfrage auf der Homepage der Mindelheimer Zeitung will die Redaktion von den Lesern wissen, wie sie zu den Verwarnungen von Parksündern in der Mindelheimer Altstadt stehen. Das städtische Ordnungsamt verhängt Bußgelder in letzter Zeit verstärkt (wir berichteten). Es stehen drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, die Umfrage ist mindestens bis Montag, 17. August, aktiviert.

Auswertung der Umfrage zum Wasserkraftwerk an der Wertach bei Türkheim

In der vorherigen Umfrage über die Pläne des Wasserkraftwerks an der Wertach bei Türkheim haben 489 Teilnehmer abgestimmt. 24 Prozent wählten die Antwort, es sei wichtig, Anlagen für erneuerbare Energien zu bauen. 22 Prozent sind der Meinung, Wasserkraftwerke haben generell mehr Nach- als Vorteile. Und 54 Prozent befürworten zwar generell Wasserkraft, aber die Wertach am Walterwehr solle bleiben, wie sie ist. Die Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Zuletzt teilte der Geschäftsführer der Bayerischen Landeskraftwerke, Thomas Liepold, mit, die Planungen zum Bau der Anlage am Walterwehr seien aufgegeben worden.

