Achtung, Betrüger unterwegs! Polizei bietet neuen Warn-Service für Bürger

Wer möchte, kann sich nun tagesaktuell über Betrüger informieren lassen, die im Raum Mindelheim, Bad Wörishofen und Memmingen ihr Unwesen treiben - tagesaktuell und ganz einfach per E-Mail.

Wer vom Enkeltrick, falschen Polizisten oder anderen Betrügereien hört, ist sich meist sicher: Das trifft andere, aber nicht mich! Die Mindelheimer Polizeichefin Dagmar Bethke hat da andere Erfahrungen gemacht: Die Kriminellen beherrschen ihr Metier perfekt. Sie wissen, wie sie Menschen binnen weniger Sätze in Angst und Sorge versetzen und damit das rationale Denken in den Hintergrund drängen können. „Jeder sagt, er kennt das Phänomen – und trotzdem haben wir Fälle mit enorm hohen Schäden“, sagt Dagmar Bethke. Allein im vergangenen Jahr kamen Callcenter-Betrüger im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West an mehr als eine halbe Million Euro. Um die Menschen noch schneller warnen zu können, hat die Polizei nun ein besonderes Projekt gestartet, an dem sich jeder Bürger beteiligen kann.

Die Callcenter, die sich meist im Ausland befinden, rufen an einem Tag meist nur Telefonnummern in einem bestimmten Ort an. An diesem Punkt setzt das neue Warnsystem der Polizei an: Statt wie bisher im Nachgang über die Presse will sie nun direkt über einen E-Mail-Verteiler über solche Betrügereien aufklären, und das tagesaktuell. „Wir informieren dann zum Beispiel: Heute gibt es Anrufversuche in Mindelheim“, erklärt Dagmar Bethke. „Dazu schreiben wir den Modus Operandi“, also beispielsweise, dass die Betrüger heute die Geschichte von falschen Polizeibeamten auftischen oder vom Einbrecher, der gerade umgeht.

Die Polizei hofft, dass das Umfeld von potenziellen Opfern die Warnmeldungen zu Betrügern nutzt

Dagmar Bethke hofft, dass sich möglichst viele Interessierte per E-Mail von der Polizei über aktuelle Betrügereien informieren lassen möchten, um so selbst gewarnt zu sein, aber auch andere zu warnen. Das neue Warnsystem wendet sich nämlich vor allem an das Umfeld von potenziellen Opfern: An die Banken, bei denen die Menschen das Geld abheben. An die Taxifahrer, die Opfer oder Geldkuriere zum Übergabeort fahren. An Pflegedienste, Anbieter von „Essen auf Rädern“ und mehr, deren Mitarbeiter mitbekommen könnten, dass Senioren gerade planen, größere Summen Geld abzuheben und zu übergeben. Diese Gruppen werden derzeit von der Polizei informiert.

Doch natürlich richtet sich das Projekt auch an die Angehörigen, gerade von älteren Menschen, die am häufigsten zu Opfern werden. Bethke hofft, dass sich große Firmen in der Region beteiligen, die dann tagesaktuell über ihren Mailverteiler die Nachricht der Polizei an ihre Mitarbeiter weiterleiten können und so für noch mehr Reichweite sorgen. Die Polizeichefin glaubt, über die Aktualität und die persönliche Betroffenheit die Bürger noch besser erreichen zu können – und so weitere Betrügereien zu verhindern. Die echten Polizisten wollen den falschen also zuvorkommen.

So kann man per E-Mail tagesaktuell über die Betrüger informiert werden

Jeder, der will, kann sich in den E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen und wird so tagesaktuell über Betrüger informiert. Um sich für den Warnservice anzumelden, wendet man sich entweder persönlich an seine Polizeidienststelle vor Ort oder man bittet per E-Mail um die Aufnahme:

Für den Raum Mindelheim unter der E-Mail-Adresse pp-sws.mindelheim.pi@polizei.bayern.de

Für den Raum Bad Wörishofen unter pp-sws.bad-woerishofen.pi@polizei.bayern.de

Für den Raum Memmingen unter pp-sws.memmingen.pi@polizei.bayern.de

Im vergangenen Jahr erbeuteten Betrüger mindestens 610.000 Euro in unserer Region

Dass immer wieder Menschen auf die versierten Betrüger hereinfallen, zeigt sich bei einem Blick in die Statistik. 1740 Callcenter-Betrugsfälle hat es im Allgäu sowie in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Lindau 2020 gegeben – von der Dunkelziffer ganz zu schweigen. 43 Mal waren die Betrüger erfolgreich und erbeuteten mit folgenden Methoden insgesamt 610.000 Euro:

2020 hat die Polizei 1354 „falsche Polizeibeamte“ registriert. Sie täuschen den Angerufenen meist vor, dass Einbrecher in der Nähe festgenommen wurden und diese eine Liste mit Namen mitgeführt hätten, auf welcher auch der Angerufene stünde. Die Angerufenen wären somit potenzielle Einbruchsopfer. Bei einer anderen Variante diskreditieren die „Polizisten“ die Hausbank der Opfer. Das Geld wäre dort nicht mehr sicher. In teils mehrere Stunden andauernden Telefonaten werden die Opfer dazu gebracht, Wertgegenstände und Geld an einen „Polizisten“ zu übergeben. Mindestens neun Mal waren Betrüger damit erfolgreich und machten so eine Beute von insgesamt 412.800 Euro.

Seit 1. April leitet Dagmar Bethke die Mindelheimer Polizeiinspektion und ist damit die neue Chefin der 45 Beamten, die in der Kreisstadt arbeiten. Foto: Melanie Lippl

110 Fälle des Enkeltricks sind bei der Polizei 2020 verzeichnet. Dabei wird dem potenziellen Opfer vorgetäuscht, dass ein Verwandter oder Bekannter am Telefon sei und Geld benötige. Mindestens vier Mal waren die Täter mit dieser Masche erfolgreich und erbeuteten so eine Summe von 106.000 Euro.

sind bei der 2020 verzeichnet. Dabei wird dem potenziellen Opfer vorgetäuscht, dass ein Verwandter oder Bekannter am Telefon sei und Geld benötige. Mindestens vier Mal waren die Täter mit dieser Masche erfolgreich und erbeuteten so eine Summe von 106.000 Euro. Das Vortäuschen von Gewinnen taucht 276 Mal in der Polizeistatistik auf. Dabei gibt sich der Anrufer als Notar oder Lotto-Vertreter aus und erklärt, dass der Angerufene eine höhere fünfstellige Summe gewonnen hätte. Für die Auszahlung des Gewinns seien aber mehrere hundert bis tausend Euro als entsprechende Vorleistungen nötig. Zahlen Opfer, so rufen die Betrüger häufig noch einmal an und erbeuten weiteres Geld. 30 Mal waren die Täter erfolgreich und gelangten so an 91.300 Euro.

