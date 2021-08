Dominik König steht der Jungen Union im Unterallgäu vor

Seine Vorgängerin Verena Winter arbeitet quasi in der zweiten Reihe weiter im Vorstand mit.

Die Junge Union im Unterallgäu hat einen neuen Vorsitzenden. Es ist Dominik König aus Apfeltrach. Die bisherige Chefin Verena Winter aus Kettershausen prägte vier Jahre lang die Nachwuchsorganisation der CSU.

„Ich habe hier mehr als nur meine politische Heimat gefunden“, sagte Verena Winter. „Gerade in der Politik können viele ihre Ämter nicht mehr abgeben“, so ihr Eindruck. Der richtige Zeitpunkt war für Winter jetzt gekommen. Der Azubi-Lauf, ein Laufsportevent für Auszubildende aus Unterallgäuer Betrieben, entstand nach einer Idee der Kreisvorsitzenden. Darüber hinaus profilierte sich die Junge Union Unterallgäu unter Winter, als sie im Wahlkampf Akzente setzte.

Der neue Vorsitzende im Unterallgäu wurde einstimmig gewählt

Die Mitglieder der Jungen Union wählten bei der Versammlung in Erkheim Dominik König zu ihrem neuen Kreisvorsitzenden. Der Apfeltracher war in den vergangenen beiden Jahren bereits als Stellvertreter tätig und wurde einstimmig gewählt. „Ich freue mich sehr darauf, mit dem neuen Vorstand die Arbeit der Jungen Union zu gestalten“, sagte König. Die gute Arbeit von Winter will er fortsetzen und auch neue Schwerpunkte setzen.

Dem Vorstand bleibt Winter erhalten, da sie zukünftig das Amt der stellvertretenden Kreisvorsitzenden innehat.

Ein Vorstandsteam unterstützt Dominik König

Unterstützung erhält König von drei weiteren Stellvertretern: Florian Dorn (Bad Grönenbach), Jonathan Henkel (Benningen) und Tobias Sattelmair (Erkheim). Das Amt der Schriftführerin übernimmt Marina Kögel. Reinhard Kathan überwacht als Kassierer die Finanzen. Mit Anton und Jakob Kindlmann sowie Thomas Bihler als Beisitzer erhält König weitere Unterstützung für die anstehenden Aufgaben im Kreisverband. (mz)