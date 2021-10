Landkreis verzichtet auf Luftreiniger für Schulen

Plus Der Unterallgäuer Schulausschuss hat sich gegen Luftreinigungsgeräte an den Schulen des Landkreises entschieden. Für die Mehrheit der Mitglieder sprechen gleich mehrere Gründe dafür, es beim Lüften zu belassen.

Sollen die Schulen des Landkreises infolge der Corona-Pandemie mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden? Mit dieser Frage haben sich die Mitglieder des Schul-, Kultur- und Sportausschusses in ihrer jüngsten Sitzung auseinandergesetzt – und sie letztlich verneint. Denn die Kreisrätinnen und Kreisräte waren überzeugt, dass gleich mehrere Gründe dafür sprechen, es beim klassischen Lüften zu belassen.