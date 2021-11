Unterallgäuer Landrat Eder lehnt Auskunft zu seinem Impfstatus ab

Plus Der Unterallgäuer Landrat bleibt bei seiner Haltung, Impfen sei eine individuelle Sache. Auch die geänderte Einstellung von Freie-Wähler-Parteichef Aiwanger ändert daran nichts.

Freie-Wähler-Chef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat monatelang gezögert, und sich angesichts der drastisch gestiegenen Infektionszahlen nun doch gegen das Corona-Virus impfen lassen. Auch sein Parteifreund, der Unterallgäuer Landrat Alex Eder, hat immer wieder erkennen lassen, dass er das Impfen für eine individuelle Angelegenheit hält. Das generelle Testen an Schulkindern hatte Eder heuer im Frühjahr kritisiert und brachte sich damit in die Nähe der Querdenker-Bewegung.