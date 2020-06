vor 5 Min.

Unterallgäuer darf als „Botschafter“ in die USA

Bevor Lukas Grauer als „junger Botschafter“ in die USA reist, besuchte er den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein in Berlin.

Plus Lukas Grauer aus Winterrieden war einer von 700 jungen Leuten, die sich um den Aufenthalt in Amerika beworben haben. Dort hat er nun einiges vor.

Er darf sich „junger Botschafter“ nennen: Lukas Grauer aus Winterrieden wird im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms des Deutschen Bundestags ein Jahr in den USA verbringen. Der 19-Jährige wurde im Rahmen eines mehrstufigen Bewerbungsprozesses ausgewählt.

Nur 75 Bewerber wurden für die Amerika-Reise ausgewählt

Auf das Programm aufmerksam geworden ist Lukas Grauer durch eine Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein ( CSU). Im Wissen, dass sich von bundesweit etwa 700 Bewerbern schlussendlich nur 75 durchsetzen können, versuchte Grauer sein Glück. Und es hat geklappt: Nach der Sichtung der Bewerbungsunterlagen, einer Gruppenarbeit mit Präsentation, einem Englischtest und einem ausführlichen Einzelinterview wurde der Bankkaufmann aus dem Unterallgäu ausgewählt. Entscheidend waren laut Nüßlein nicht nur Grauers gute Englisch-Kenntnisse und dessen „sehr gute Performance“, sondern auch sein ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit, in der Feuerwehr und Musikkapelle Winterrieden.

Eigentlich sollte das Flugzeug in die Vereinigten Staaten in ein paar Wochen, am 4. August, abheben. Wegen der Corona-Pandemie soll die Reise jetzt aber erst im Januar 2021 beginnen. Außerdem wird der Aufenthalt im laufenden Programmjahr von eigentlich zwölf auf sechs Monate verkürzt.

New York City ist das Ziel des jungen Winterriedeners

In welchen US-Bundesstaat Lukas Grauer genau kommt, wird sich in den kommenden Monaten herausstellen. Das favorisierte Ziel des Winterrieders: New York City. Dort möchte der 19-jährige Bankkaufmann ein dreimonatiges Praktikum bei einem großen Finanzinstitut ableisten. Ein Praktikum oder eine Hospitation in einem Betrieb ist obligatorischer Teil des USA-Aufenthalts. Die verbleibenden drei Monate wird Grauer an einer amerikanischen Universität studieren, während er bei einer Gastfamilie untergebracht ist.

Der Winterrieder kann es kaum erwarten, bis die Reise nach Amerika losgeht: „Ich freue mich bereits sehr darauf, meinen kulturellen Horizont in den USA auszuweiten und auch im privaten und beruflichen Umfeld Erfahrungen zu sammeln und Kontakte zu knüpfen.“ Kürzlich besuchte Lukas Grauer den Wahlkreisabgeordneten Georg Nüßlein in dessen Berliner Bundestagsbüro. Trotz der coronabedingten Probleme freut sich der Politiker, dass sich für das Programmjahr 2020/2021 wieder ein junger Mann aus der Region durchgesetzt hat: „Ein so sympathischer und engagierter Unterallgäuer als junger schwäbischer Botschafter in den Vereinigten Staaten, das ist doch die beste Form von Völkerverständigung, die man pflegen kann“, so der Politiker. Er wünsche Grauer „unvergessliche Eindrücke und dass er viel für sein Leben mitnimmt“.

