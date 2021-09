Grünen-Kandidat jagt künftig Mörder in München

Plus Daniel Pflügl aus Bad Wörishofen hat den Einzug in den Bundestag verpasst. Dafür hat er sich einen anderen Traum erfüllt. Susanne Ferschl (Linke) geht dagegen nach Berlin – obwohl ihre Partei es nicht geschafft hat.

Auf Grünen-Direktkandidat Daniel Pflügl wartet nach der Bundestagswahl eine neue Aufgabe. Zwar nicht in Berlin, wie der Bad Wörishofer gehofft hatte, doch sicher nicht weniger interessant und außergewöhnlich. Vom Wahlabend bleibt bei Pflügl ein gemischtes Gefühl – auch im Hinblick auf mögliche Koalitionen seiner Partei.