03.04.2020

Wenn es klingelt, liegt das Essen vor der Tür

Malteser und Rotes Kreuz halten ihren Service für ältere Menschen aufrecht. Um niemanden anzustecken, gelten ganz besondere Sicherheitsvorkehrungen

Von Johann Stoll

Dieses Virus ist nicht fair. Trifft es auf Ältere, Kranke, Behinderte oder Schwangere, droht diesen eine schwere Erkrankung, und manche schweben sogar in Lebensgefahr oder sterben an der Infektion. Das erfordert besondere Vorsicht und Rücksichtnahme. Die Helfer vom Roten Kreuz und den Maltesern haben jeden Tag mit Menschen zu tun, die sich selbst nicht mehr versorgen können. Das sind alles ältere Menschen, die zur Hochrisikogruppe zählen. Ihnen bringen die Helfer warmes Essen vorbei. In Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus geschieht das aber mit ganz besonderen Vorkehrungen.

Gerhard Scholz ist beim BRK in Mindelheim fürs Essen auf Rädern zuständig. 70 bis 80 warme Essen werden jeden Tag im Raum Mindelheim und Bad Wörishofen zu den Kunden ausgefahren. Die Essensübergabe geschieht derzeit unter ganz besonderen Umständen. Statt es persönlich auszuhändigen, stellen die Fahrer die Gefäße in einer Warmhaltebox an der Haustüre ab. „Nur in ganz wenigen Einzelfällen bringen wir das Essen bis an den Tisch“, sagt Scholz. Dann tragen die Helfer aber Mundschutz. Sicherheit ist in diesen Tagen alles.

Die älteren Menschen zeigen in aller Regel viel Verständnis für die notwendigen Vorkehrungen, berichtet Scholz am Telefon. In erster Linie dient das ja auch zu ihrem Schutz.

Seit 42 Jahren bezieht das BRK in Mindelheim das Essen von der Firma Apetito. Es kommt tiefgefroren an und wird während der Fahrt zu den älteren Menschen erst erhitzt. Unter den 220 möglichen Menüs kann auch auf besondere Verträglichkeiten Rücksicht genommen werden. Wer also eine bestimmte Diät einhalten muss oder einen Stoff nicht verträgt, findet dennoch passgenau sein Essen.

Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, und die erlebt gerade eine erhöhte Nachfrage. Hier wird alle 14 Tage tiefgekühltes Essen angeliefert, und so mancher wechselt derzeit auf diese Variante. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Kontakte zur Außenwelt lassen sich so noch stärker begrenzen. Seit Corona ältere Menschen zwingt, daheim zu bleiben, „erleben wir mit Essen auf Rädern eine wesentlich stärkere Nachfrage“, sagt Scholz. Noch reichen allerdings die Kapazitäten.

Für das täglich warm ausgelieferte Essen sind zwei Fahrer im Einsatz. Die Tiefkühlkost, die von Mindelheim aus bis nach Oberstdorf geliefert wird, übernimmt ein weiterer Fahrer.

Auch die Malteser in Mindelheim bieten einen Menüservice für ältere Menschen an, die nicht mehr selbst kochen können. „Wir liefern in Mindelheim nach wie vor frisch gekochte, von unserer Küche in Diner Champions (Styroporboxen) portionsweise abgepackte Essen aus“, schreibt Elfriede Holzmann, die sich beim Malteser Hilfsdienst um die Organisation dieses Service kümmert. Täglich sind es rund 100 Essen, die zu den Älteren gebracht werden.

Das Essen wird den Kunden nach Möglichkeit vor die Türe gestellt. „Wir läuten und warten mit Abstand, bis der Kunde öffnet“, berichtet Holzmann. Bei Kunden, die dazu nicht in der Lage sind, wird das Essen in die Wohnung gebracht. Die Menschen müssen aber notwendigen Abstand einhalten. „Dafür haben alle Kunden Verständnis“.

Die Fahrer tragen Handschuhe und zum Teil Mundschutz. Holzmann hofft, dass alle gesund bleiben und die Malteser den Dienst aufrechterhalten können.

Themen folgen