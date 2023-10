Ausscherender LKW löst Unfall auf der A96 bei Bad Wörishofen aus

Weil ein LKW in der Nacht von Montag auf Dienstag plötzlich von seiner Fahrbahn ausscherte, verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Unfall auf der A96. Zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen auf der Strecke in Richtung München scherte gegen 3.10 Uhr ein Sattelzug plötzlich zum Überholen auf die linke Fahrbahn aus. Ein dahinter fahrender PKW-Fahrer wurde vom LKW überrascht und wich ebenfalls nach links aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrfach in die Mittelleitplanke.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann leicht verletzt. Sein Auto war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der LKW-Fahrer fuhr, ohne anzuhalten, weiter in Richtung München. Darum ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08331/100-311 bei der Autobahnpolizei Memmingen zu melden. (mz)