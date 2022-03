Blitzmarathon 2022

vor 18 Min.

Blitzmarathon 2022 am Donnerstag im Allgäu: Wo stehen die Blitzer?

Blitzmarathon in Bayern 2022: Am Donnerstag, 24. März, blitzt die Polizei an etlichen Straßen. Wo stehen die Blitzer im Allgäu? Die Übersicht bei uns.

Der Blitzmarathon Bayern geht 2022 in die nächste Runde. Die Polizei will auch im Allgäu gegen Raser vorgehen und sensibilisieren – zu schnell fahren, kann tödlich sein. Deshalb misst die Polizei im Allgäu vom 24. März auf den 25. März an vielen Stellen in der Region verstärkt die Geschwindigkeit. Innerhalb der 24 Stunden des Blitzmarathons soll der Schwerpunkt 2022 auf den Landstraßen liegen. Wo wird im Allgäu geblitzt? Die Übersicht der Messstellen. 450 Allgäuerinnen und Allgäuer hat es beim Blitzmarathon 2021 erwischt Übrigens: 2021 waren alleine beim Blitzmarathon im vergangenen Jahr 450 Allgäuerinnen und Allgäuer beim Rasen erwischt worden. Die Blitzer im Unterallgäu haben wir hervorgehoben. Blitzmarathon 2022 Bayern: Wo stehen Blitzer im Allgäu? Babenhausen | B 300 Ab. 400 km 2,1 | Bundesstraße | außerorts | 100

Bad Grönenbach | K MN 19, Ab. 80, km 6,9 Ölmühle | Kreisstraße | außerorts | 70

Bad Hindelang | B 308 Ab 500 km 0,1 | Bundesstraße | außerorts | 50

| B 308 Ab 500 km 0,1 | | außerorts | 50 Bad Hindelang | B 308 Jochstraße | Bundesstraße | innerorts 50

| B 308 Jochstraße | | innerorts 50 Bad Wörishofen | K MN 29, Abschnitt 100, km 2,25 | Kreisstraße | außerorts | 70

Bad Wörishofen | St 2518, Abschnitt 160, Skyline Park | Staatsstraße | außerorts | 100

Balderschwang | K OA 9, Abschnitt 100, km 1,5 | Kreisstraße | außerorts | 60

| K OA 9, Abschnitt 100, km 1,5 | | außerorts | 60 Biessenhofen | B 12 | Bundesstraße | außerorts | 100

| B 12 | | außerorts | 100 Biessenhofen | K OAL 5, Kreen | Kreisstraße | außerorts | 70

| K OAL 5, Kreen | | außerorts | 70 Blaichach | Ettensberger Straße, Schule | sonstige Straße | innerorts | 30

| Ettensberger Straße, | sonstige Straße | innerorts | 30 Buchenberg | St 2055 | Staatsstraße | außerorts | 100

| St 2055 | | außerorts | 100 Buchenberg | St 2055/Schwarzerd | Staatsstraße | außerorts | 70

| St 2055/Schwarzerd | | außerorts | 70 Buchloe | St 2035, Abschnitt 260 | Staatsstraße | innerorts | 50

| St 2035, Abschnitt 260 | | innerorts | 50 Buxheim | BAB A96 /Ri. München , Abschnitt 400, km5,74 | Autobahn | außerorts | 60

Erkheim | K MN 37, Abs. 220, km 1,55 | Kreisstraße | außerorts | 100

Erkheim | K MN 37, Abschnitt 120 | Kreisstraße | außerorts | 100

Ettringen | K MN 30, Abschnitt 100, km 1,2 - 1,8 | Kreisstraße | außerorts | 100

Ettringen | K MN 9, Abschnitt 130, km 1,2 - 2,2 | Kreisstraße | außerorts | 100

Ettringen | St 2015, Abschnitt 460, km 1,5 | Staatsstraße | außerorts | 100

Fischen | B19 Langenwang | Bundesstraße | innerorts | 50

| | innerorts | 50 Fischen i. Allgäu | B19, Ab 140, km 2,5 | Bundesstraße | außerorts | 80

| B19, Ab 140, km 2,5 | | außerorts | 80 Friesenried | St 2055, Höhe Aschthal | Staatsstraße | außerorts | 70

| St 2055, Höhe Aschthal | | außerorts | 70 Füssen | OT Oberkirch/Pfrontener Str., Höhe Einf. Strandbad | Bundesstraße | innerorts | 50

| innerorts | 50 Füssen | OT See/Gschrifter Str., Höhe Hs.-Nr. 9 | sonstige Straße | innerorts | 50

Füssen | Kemptener Straße , Ri. A7 | sonstige Straße | innerorts | 50

, Ri. | sonstige Straße | innerorts | 50 Germaringen | B 12 | Bundesstraße | außerorts | 100

| außerorts | 100 Germaringen | Reifträgerweg | sonstige Straße | außerorts | 60

Haldenwang | St 2055/ Kemptener Straße | Staatsstraße | innerorts | 50

| St 2055/ | | innerorts | 50 Heimertingen | St 2031, Abschnitt 480, km 2,8 | Staatsstraße | außerorts | 100

Jengen | B 12, Abs. 640, km 7,25, PP Weinhausen | Bundesstraße | außerorts | 100

| außerorts | 100 Kaufbeuren | Apfeltranger Straße, Höhe Kindergarten | Kreisstraße | innerorts | 50

| Apfeltranger Straße, Höhe Kindergarten | | innerorts | 50 Kaufbeuren | Augsburger Straße | Staatsstraße | innerorts | 50

| | | innerorts | 50 Kempten | Kaufbeurer Straße | sonstige Straße | innerorts | 50

| Kaufbeurer Straße | sonstige Straße | innerorts | 50 Kempten | Schumacherring | sonstige Straße | innerorts | 50

| Schumacherring | sonstige Straße | innerorts | 50 Kempten | Thomas-Dachser-Straße | sonstige Straße | innerorts | 60

| | sonstige Straße | innerorts | 60 Kempten | Memminger Straße /St 2009, Abs. 640 und 660 | Staatsstraße | innerorts | 50

| /St 2009, Abs. 640 und 660 | | innerorts | 50 Lengenwang | Hennenschwang | Staatsstraße | außerorts | 100

| Hennenschwang | | außerorts | 100 Markt Rettenach | St 2013, Abschnitt 300 | Staatsstraße | außerorts | 70

Marktoberdorf | B12, Geisenried | Bundesstraße | außerorts | 100

| B12, Geisenried | | außerorts | 100 Marktoberdorf | Schwabenstraße | sonstige Straße | innerorts | 30

| Schwabenstraße | sonstige Straße | innerorts | 30 Marktoberdorf-Rieder | B 16 , Hauptstraße | Bundesstraße | innerorts | 50

| , Hauptstraße | | innerorts | 50 Memmingen | K MM 30, Europastraße, AS 140, km 02, bis 0,55 | Kreisstraße | innerorts | 60

| K MM 30, Europastraße, AS 140, km 02, bis 0,55 | | innerorts | 60 Memmingen | K MM 30, Europastraße, AS 140, km 1,3, FR MM | Kreisstraße | innerorts | 70

| K MM 30, Europastraße, AS 140, km 1,3, FR MM | | innerorts | 70 MOD-Bertoldshofen | B 472, Hauptstraße | Bundesstraße | innerorts | 30

| innerorts | 30 Nesselwang | K 23, Ortsteil Lachen | Kreisstraße | außerorts | 50

| K 23, Ortsteil Lachen | | außerorts | 50 Oberstaufen | B 308 | Bundesstraße | außerorts | 100

| B 308 | | außerorts | 100 Oberstdorf | B 19, Abschn. 140, km 0,0 | Bundesstraße | außerorts | 70

| B 19, Abschn. 140, km 0,0 | | außerorts | 70 Ottobeuren | St 2011 Abschnitt 220, km 1,7 | Staatsstraße | außerorts | 100

Ottobeuren | St 2013 Abs. 220, km 3,1 | Staatsstraße | außerorts | 70

Ottobeuren | St 2013 Kreuzung St 2011 | Staatsstraße | außerorts | 70

Ottobeuren | St 2013, Abschnitt 240, km 0,7 | Staatsstraße | außerorts | 70

Oy-Mittelberg | K OA 34 | Kreisstraße | außerorts | 70

| K OA 34 | | außerorts | 70 Oy-Mittelberg | St 2520 | Staatsstraße | außerorts | 100

| St 2520 | | außerorts | 100 Pforzen | K OAL 6 / Gewerbestraße, Stadt KF | Kreisstraße | außerorts | 60

| K OAL 6 / Gewerbestraße, Stadt | | außerorts | 60 Rettenberg | St 2007, Abschnitt 140 | Staatsstraße | außerorts | 70

| St 2007, Abschnitt 140 | | außerorts | 70 Rieden am Forggensee | B 16 (Tiefental, Schwarzenbach ) | Bundesstraße | außerorts | 70

| (Tiefental, ) | | außerorts | 70 Ruderatshofen | B 472 | Bundesstraße | außerorts | 100

| B 472 | | außerorts | 100 Schwangau | B 17 (Colomankirche) Abschnitt 160, St.0,0-0,9 | Bundesstraße | außerorts | 70

| (Colomankirche) Abschnitt 160, St.0,0-0,9 | | außerorts | 70 Seeg | K OAL 1, Ab 160, Station 0,9-1,9 | Kreisstraße | außerorts | 100

| K OAL 1, Ab 160, Station 0,9-1,9 | | außerorts | 100 Sonthofen | Altstädter Straße | sonstige Straße | innerorts | 30

| | sonstige Straße | innerorts | 30 Sonthofen | Hindelanger Straße , Schule | sonstige Straße | innerorts | 30

| , | sonstige Straße | innerorts | 30 Sonthofen | Martin-Luther-Straße sonstige | Straße | innerorts | 30

| sonstige | Straße | innerorts | 30 Sonthofen | Östliche Alpenstraße | Bundesstraße | innerorts | 50

| Östliche Alpenstraße | | innerorts | 50 Sonthofen | Prinz-Luitpold-Straße , Krankenhaus | sonstige Straße | innerorts | 30

| , Krankenhaus | sonstige Straße | innerorts | 30 Sonthofen | Albert-Schweitzer-Straße , Schule | sonstige Straße | innerorts | 30

| , | sonstige Straße | innerorts | 30 Sonthofen /Altstädten | Am Anger | Kreisstraße | innerorts | 30

/Altstädten | Am Anger | | innerorts | 30 Sonthofen /Altstädten | Thalhofer Straße, Schule | sonstige Straß | e innerorts | 30

/Altstädten | Thalhofer Straße, | sonstige | e innerorts | 30 Stötten am Auerberg | Heggen | Bundesstraße | außerorts | 100

| außerorts | 100 Türkheim | MN 10, Abschnitt 140, km 1,0 - 2,0 | Kreisstraße | außerorts | 100

Unterthingau | OAL 3, Beilstein | Kreisstraße | außerorts | 100

| OAL 3, | | außerorts | 100 Weitnau | B 12 | Bundesstraße | außerorts | 100

| B 12 | | außerorts | 100 Weitnau | B 12, Hellengerst | Bundesstraße | außerorts | 80

| B 12, Hellengerst | | außerorts | 80 Weitnau | Heinrich-Nicolaus-Straße | sonstige Straße | innerorts | 50

| | sonstige Straße | innerorts | 50 Weitnau | St 2001 | Staatsstraße | außerorts | 70

| St 2001 | | außerorts | 70 Westendorf | St 2055, Abschnitt 720 | Staatsstraße | außerorts | 100

| St 2055, Abschnitt 720 | | außerorts | 100 Wiedergeltingen | MN 10, Abschnitt 100, km 2,5 - 3,5 | Kreisstraße | außerorts | 100 Blitzermarathon 2022 in Bayern: Das sind die Schwerpunkte Auch 2022 behält die Polizei bei ihren Tempokontrollen vor allem Landstraßen im Blick: "Dort verzeichnen wir hohe Unfall- und Opferzahlen", heißt es beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Weitere Schwerpunkte waren in den vergangenen Jahren vor Kindergärten, Schulen, Altenheimen und Kliniken. Die jährliche Aktion soll Autofahrerinnen und Autofahrer daran erinnern, wie wichtig es ist, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Wo finden beim Blitzmarathon Bayern 2022 noch Polizei-Kontrollen statt? Das Bayerische Innenministerium hat Listen mit den Messstellen für alle Regierungsbezirke veröffentlicht.

Themen folgen