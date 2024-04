Die Wörishofer Wölfe müssen einen neuen Trainer suchen

Dominic Weis führte den EV Bad Wörishofen in der abgelaufenen Saison ins Play-off-Halbfinale. Nun verlässt der Trainer den Bezirksligisten.

Es war der 15. März als die Eishockey-Saison für den EV Bad Wörishofen endete: Im vierten Spiel der Play-off-Halbfinalserie mussten sich die Wölfe auf eigenem Eis dem EHC Mitterteichgeschlagen geben und verpassten so den Finaleinzug und möglichen Aufstieg in die Landesliga.

Was jetzt auch feststeht: Es war das letzte Spiel mit Trainer Dominic Weis an der Bande.

Dominic Weis zieht es in die Bayernliga

Wie der EV Bad Wörishofen mitteilt, bat Weis Mitte der Woche um Auflösung seines Vertrags. Er habe ein Angebot des Bayernligisten HC Landsberg vorliegen, bei dem er im Trainerteam mitwirken könne. "Er hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Deswegen war es für uns klar, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen", sagt Christoph Seitz, Co-Vorsitzender des EV Bad Wörishofen.

44 Bilder Aus im Halbfinale: Der EV Bad Wörishofen scheitert am EHC Mitterteich Foto: Andreas Lenuweit

"Für uns ist es schade, weil Dominic Weis in der Mannschaft ein gutes Standing hatte und mit ihr auch erfolgreich war. Aber die Chance soll er ruhig nutzen", so Seitz. Für die Wörishofer Wölfe bedeutete dies nun, dass sie möglichst schnell einen Nachfolger finden wollen. "Darauf ist unser Hauptaugenmerk gerichtet", so Seitz. "Die Mannschaft bleibt zusammen und steht im Prinzip. Ein paar Neuzugänge werden vielleicht noch kommen", sagt er.

Der Abschied aus Bad Wörishofen fällt dem Trainer nicht leicht

Für Dominic Weis bedeutet der Wechsel nach Landsberg eine neue Herausforderung. "Eine solche Möglichkeit bietet sich nicht so häufig", sagt der scheidende Wölfe-Coach. Der Abschied fällt ihm trotzdem schwer. "Ich war ja jahrelang mit dem EV Bad Wörishofen verbunden. Hier bin ich schon stark verwurzelt", sagt er. Die Entscheidung sei ihm auch nicht leicht gefallen, zumal seine Mannschaft zuletzt auch ansehnliches und erfolgreiches Eishockey gezeigt habe.

Eine Sache aber schließt Dominic Weis aus: "Es ist auf keinen Fall angedacht, dass ich den einen oder anderen Spieler mitnehme." Der Weg, den er mit dem EV Bad Wörishofen beschritten habe, solle mit dieser Mannschaft auch weitergegangen werden. Nur eben mit einem neuen Trainer.

Bei der Suche nach einem Nachfolger wollen sich die Wörishofer Wölfe auf vereinsnahe Kandidaten beschränken. Möglicherweise wäre Michael Fischer ein Kandidat. Der langjährige Trainer des Ligarivalen ESV Türkheim hat eine EVW-Vergangenheit als Spieler - und hat ebenfalls auf eigenen Wunsch direkt nach der Saison als Trainer in Türkheim aufgehört.