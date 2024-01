Prominenter Besuch beim Celtic-Cup in Türkheim

Es war eine Premiere, wie man sie sich wünscht: Die erste Auflage des Celtic-Cups des ESV Türkheim sorgte bei den jungen Eishockey-Spielern und den zahlreichen Zuschauern für Begeisterung.

Ein Meer aus Fahnen, Trommeln, Sirenen und lautstarke Fangesänge begrüßten die U9-Mannschaften der Celtics Türkheim, der Wölfe Bad Wörishofen, der Nürnberg Ice Tigers Juniors und des ESV Kaufbeuren in einer imposanten Einlaufshow auf dem Eis. Der U9-Celtic-Cup in Türkheimbot eine Kulisse wie bei den Großen.

Und auch die Siegerehrung sollte für die Nachwuchs-Eishockeyspieler in besonderer Erinnerung bleiben, dank eines Stargastes.

Der Spaß steht im Vordergrund - trotz hoher Siege und Niederlagen

"Auf geht's, zusammen sind wir stark", motivierte sich der Kaufbeurer Nachwuchs lautstark selbst und zeigte eindrucksvoll sein Können auf dem Eis. Auch wenn der Spaß im Vordergrund stand, war nach dem 16:0 gegen Türkheim von Celtics-Trainer Daniel Wagner Aufbauarbeit gefragt. "Nürnberg und Kaufbeuren sind große Mannschaften, die viele Endjahrgänge im Team haben", gab er zu bedenken, "wir haben allein sieben U7 Spieler in der Mannschaft".

Diszipliniert stellten sich alle vier Mannschaften zur Siegerehrung des U9 Celtic Cups auf. Auf dem Foto von links: Die Nürnberg Ice Tigers Juniors, der ESV Kaufbeuren, die Celtics Türkheim und die Wölfe Bad Wörishofen. Foto: Kathrin Elsner

Die Türkheimer verließ dank der engagierten Trainer der Mut nicht. Angefeuert von nicht müde werdenden Fans, die die Feuerwehr-Handsirene ebenso wenig aus der Hand gaben wie die vielen Fahnen und Anfeuerungsrufe, kämpften sich die Celtics im Lokalderby gegen Bad Wörishofen zu einem engen 3:3. Die übermächtigen Nürnberg Ice Tigers, die zuvor gegen Bad Wörishofen 20:0 gewonnen hatten, wurden gegen Kaufbeuren richtig gefordert. Am Ende hieß es in dem 27 Minuten dauernden Spiel, bei dem jede Minute die Spielerreihe ausgetauscht wurde, 2:0 für Nürnberg.

Im kleinen Finale gewinnen die Wölfe

Im kleinen Finale siegten abschließend die Wölfe Bad Wörishofen gegen die Celtics Türkheim 5:1. "Der Spaß stand im Vordergrund und der Rahmen war hier ganz besonders", sagte Wörishofens Trainer Robert Linke. "Ich bin begeistert, wie laut die Fans waren." Dass seine Mannschaft gegen Topvereine wie Nürnberg und Kaufbeuren spielen durften, sei zudem ein besonderes Erlebnis gewesen. "Das sind Spiele, da erinnert man sich später dran."

Das Lokalderby Celtics Türkheim (gelb-blaue Trikots) und Wölfe Bad Wörishofen (blau-weiße Trikots) entlockte den Zuschauern die lautesten Fangesänge. Foto: Kathrin Elsner

Das Finale zwischen den Nürnberg Ice Tigers Juniors und dem ESV Kaufbeuren forderte vollen Einsatz beider Mannschaften. Nach einem 6:4 für die Nürnberger hüpften die jungen Ice Tigers über die Eisfläche und freuten außerordentlich. "Es war super hier, wir kommen gerne nächstes Jahr wieder", sagte Trainer Christian Eyrich begeistert. Das Erfolgsrezept seiner Mannschaft sei der hohe Trainingsfleiß und der große Spaß der Kinder am Spiel.

"Die sind alle total eishockeyverrückt", verriet eine stolze Mama am Spielfeldrand. Bis zu 40 Kinder kommen zu den zweimal wöchentlich stattfindenden Trainingseinheiten, mehr Eiszeiten seien in der Frankenmetropole nicht möglich. Für die U9-Mannschaft der Ice Tigers ist es der 28. Turniersieg in Folge. "Wir hoffen schon, dass wir bald ein paar Spiele haben, in denen es enger wird. Die Kinder müssen auch lernen, zu verlieren", sagte Eishockeypapa Stefan Büttner mit einem Augenzwinkern.

Von den Gästen gibt es Lob für die Veranstalter

"Es war eine Top-Veranstaltung, wir haben uns sehr über die Einladung gefreut", sagte Kaufbeurens Trainer Florian Bindl, der sich mit der Leistung seiner Nachwuchsspieler sehr zufrieden zeigte und zu einem erneuten Celtic-Cup auf jeden Fall gerne wiederkommen würde. So manch Kaufbeurer Nachwuchsspieler strebt durchaus eine Profikarriere an. Dreimal wöchentlich normales Training, ein Sondertraining früh morgens vor der Schule und ein extra Torwarttraining seien in Kaufbeuren möglich, verrät Eishockeypapa Benjamin Lahr, der den schnellen Sport selbst lange praktizierte und nun seinen beiden Söhnen das tolle Hobby in voller Bandbreite ermöglicht.

110 Bilder Patrick Reimer ist der Stargast beim Celtic-Cup des ESV Türkheim Foto: Kathrin Elsner

Dass Eishockey-Legende Patrick Reimeran diesem Tag die Siegerehrung vornahm, zauberte Klein und Groß ein Lächeln ins Gesicht. Mit Bad Wörishofen, Kaufbeuren und Nürnberg nahmen drei Vereine am Turnier teil, für die der erfolgreichste Scorer der DEL-Geschichte einst aufgelaufen war. Reimer überreichte strahlend den Fair-Play-Pokal und den Siegerpokal an die Nürnberg Ice Tigers Juniors, die Nachwuchsmannschaft des ESV Kaufbeuren freute sich über Platz zwei. Die Wölfe Bad Wörishofen und die Celtics Türkheim erhielten Pokale für die Plätze drei und vier.

Die jüngsten Spieler jeder Mannschaft werden geehrt

Aus jeder Mannschaft wurde der jüngste Spieler mit einem Mini-Pokal bedacht, der gerade erst sechs Jahre alt gewordene Samuel Thalmann der Celtics war insgesamt der jüngste Spieler des Turniers. Auch wenn die Fans aller vier Mannschaften den ganzen Vormittag lang voll motiviert Stimmung machten, ging der Pokal für die besten Fans verdient an die Türkheimer Fans. Dass Patrick Reimer jedem Kind persönlich eine Teilnehmermedaille umhängte und danach jeden Autogrammwunsch erfüllte, rundete den perfekten Eishockeytag ab.

Der jüngste Spieler des Turniers war Samuel Thalmann der Celtics Türkheim, der strahlend seinen Mini-Pokal von Eishockey-Star Patrick Reimer entgegennahm. Foto: Kathrin Elsner

"Es war eine besondere Kulisse, die Turnierorganisatoren haben viel Leidenschaft für den Sport gezeigt", sagte Reimer. Das Schönste sei gewesen, dass die Kinder Spaß hatten, fand Reimer und blickte mit einem wissenden Lächeln auf die vielen Eishockey-Eltern, denen kein Weg zu weit war, um ihren Jüngsten den U9-Celtic-Cup zu ermöglichen. Im Penalty-Schießen mit der U20 Mannschaft zeigte der ehemalige Profi zur großen Freude der Aktiven dann noch selbst sein Können.