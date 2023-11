Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Ettringer Umgehungsstraße

Auf der Umgehungsstraße bei Ettringen stießen am Dienstag zwei Autos zusammen. Laut Polizei war eines auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Straße war komplett gesperrt.

Auf der Staatstraße 2015 zwischen Ettringen und der Goldenen Weide auf dem Weg nach Hiltenfingen hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein 24-jähriger Unterallgäuer mit seinem Auto von Hiltenfingen nach Ettringen unterwegs, als er auf gerader Strecke immer weiter in den Gegenverkehr geriet. Warum, das sei noch unklar, teilte die Polizei am Abend mit. Ein erstes entgegenkommendes Fahrzeug konnte noch ausweichen. Ein zweiter Wagen landete bei einem Ausweichmanöver im Straßengraben. Ein drittes Auto mit einer 61-jährigen Frau aus dem Landkreis Auto am Steuer prallte jedoch frontal in den Wagen des 24-Jährigen.

Unfall bei Ettringen: Zwei Rettungshubschrauber bringen die Schwerverletzten in Kliniken

Durch den Zusammenstoß wurden die Frau und der Unterallgäuer schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber landeten und brachten die Unfallopfer in Krankenhäuser. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, teilte die Polizei am Abend mit.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 35.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung der Verletzten waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und insgesamt rund 50 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Ettringen und Türkheim im Einsatz. Die Staatsstraße 2015 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. (mz)