Kammlach und Loppenhausen kämpfen um den Pokalsieg

Gleich zwei Frauenfußball-Mannschaften aus der Region stehen im Pokalfinale. Wie die Chancen des TSV Kammlach und des FC Loppenhausen auf den Titel stehen.

Frauenfußball am Vatertag - dem Bayerischen Fußballverband (BFV) ist mit der Terminierung der Frauenfußball-Pokalendspiele ein geschickter Schachzug gelungen. Eine Woche, nachdem die Herren der Schöpfung auf Kreisebene ihren Pokalsieger ausgespielt haben, sind nun also die Fußballerinnen dran. Und das gleich im Doppelpack.

In Obergünzburg wird am Donnerstag, 9. Mai ( Christi Himmelfahrt/Vatertag), nicht nur das Kreispokalfinale, sondern auch das Endspiel um den Bezirkspokal im Frauenfußball ausgetragen. In beiden Finalspielen tritt dabei je eine Mannschaft aus der Region an.

Bezirkspokal: Der FC Loppenhausen geht als Außenseiter ins Endspiel

Fünf Jahre mussten die Fußballerinnen des FC Loppenhausen auf diese Gelegenheit warten. Seit 2019 steht der Verein zum ersten Mal wieder im Pokalfinale. Damals setzte es als Underdog eine 1:6-Niederlage gegen den TSV Pfersee Augsburg. Diesmal wartet im Finale am Donnerstag, 9. Mai, in Obergünzburg (15.30 Uhr) um den Bezirkspokal der TSV Buchenberg.

Die Voraussetzungen in diesem Jahr sind ähnlich wie damals. Beide Teams kennen sich aus der Bezirksoberliga, wo der TSV Buchenberg um die Meisterschaft mitspielt. Der FC Loppenhausen, der vor der Saison seine Toptorjägerin Sarah Höbel an den Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg verlor, befindet sich im unteren Tabellendrittel. Die beiden Punktspielvergleiche in dieser Spielzeit konnte der TSV Buchenberg für sich entscheiden (3:1, 1:0).

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen um Emiliy Bucher (links) treffen im Finale um den Bezirkspokal auf den TSV Buchenberg. In der Liga haben die Loppenhauserinnen beide Partie verloren. Foto: Julia Prestele

Der FC Loppenhausen geht nicht als Favorit in das Finale, doch „in einem Spiel ist immer alles möglich“, geht Trainer Alexander Ernst die Begegnung optimistisch an. Es sei natürlich bitter, dass ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel mit Jana Büchele und Laura Matzka die Stammzentrale im Mittelfeld ausfällt, doch der Kader sei groß genug, um eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu schicken. Keines der beiden Teams konnte am letzten Ligaspieltag so richtig Selbstvertrauen tanken. Während Loppenhausen in Wehringen knapp mit 0:1 unterlag, musste sich Buchenberg mit einem torlosen Remis in Ottobeuren begnügen. Die Allgäuerinnen verpassten dadurch nach Punkten mit Tabellenführer Anhausen gleichzuziehen. Statt Platz fünf mit einem Dreier einzunehmen, blieb der FCL durch die Niederlage auf Tabellenplatz acht hängen.

Kreispokal: Der TSV Kammlach ist auf dem Weg zum Double

Tritt der TSV Kammlach in die Fußstapfen der SG Wiedergeltingen/Hurlach? Die Spielgemeinschaft schaffte im vergangenen Jahr das Kunststück, das Double zu gewinnen: den Kreispokal und die Meisterschaft in der Kreisliga. Auf dem besten Weg dahin ist der TSV Kammlach.

Die SG Wiedergeltingen/Hurlach/Langerringen hat im vergangenen Jahr den Kreispokal gewonnen. Foto: Kerstin Maier

Vor der Saison wurden die Kammlacherinnen in die Augsburger Kreisliga 03 eingruppiert - und führen diese aktuell an. Im Finale um den Kreispokal wartet der VfB Durach aus der Kreisliga Allgäu. Angesichts der derzeitigen Platzierungen in der Tabelle gehen die Kammlacherinnen gegen den Tabellenfünften aus dem Allgäu als leichter Favorit ins Endspiel.

Allerdings: Trainer Thomas Aufmuth warnt vor dem VfB Durach: "Die haben die letzten Spiele alle gewonnen und einen Lauf. Ich glaube, das Finale ist komplett offen." Dass es in diesem Jahr für den TSV Kammlach so gut läuft, hätte Aufmuth nicht gedacht. "Eigentlich lautete das Anforderungsprofil, dass ich die Mädchen einfach bei Laune halten soll", sagt er und lacht. Immerhin wurde der Aufsteiger in die Augsburger Kreisliga eingruppiert - absolutes Neuland also für die Spielerinnen.

Alles sitzt: Die Fußballerinnen des TSV Kammlach wollen im Finale um den Kreispokal den ersten Titel in diesem Jahr gewinnen. Foto: Axel Schmidt

Doch die marschierten bislang eindrucksvoll durch die Liga und führen diese an. "Die Mannschaft hat einen großen Schub gemacht. Sie sind spielerisch sehr weit, spielen gut hinten raus. Sie fühlen sich wohl, wenn sie den Ball haben", sagt er. Auch habe sein Team die nötige Fitness, um Spiele auch einmal drehen oder in den Schlussminuten entscheiden zu können. Beides für das Pokalfinale keine ganz schlechten Voraussetzungen.

"Wir hoffen natürlich auf große Fan-Unterstützung", sagt Aufmuth. Eine größere Gruppe habe sich bereits angekündigt und will mit dem Zug nach Obergünzburg fahren und vom Bahnhof einen kleinen Vatertagsmarsch zum Sportplatz unternehmen. Um 13 Uhr wird dann das Finale um den Allgäuer Kreispokal angepfiffen. "Wir sind komplett und top besetzt. Ich gehe mit einem guten Gefühl in das Finale", sagt Aufmuth.