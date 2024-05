Der TSV Kammlach springt an die Tabellenspitze der Kreisliga

Woche für Woche verkürzte der TSV Kammlach den Punkteabstand zum Spitzenreiter, nun haben die Mannen von Trainer Zellhuber den TV Boos überholt.

Der TSV Kirchheim wollte beim Kreisliga-Spiel in Bad Wörishofen eigentlich an die gute Leistung vom Kreispokalfinale unter der Woche anknüpfen. Doch den Zahn zogen die Kneippstädter den Gästen schnell. In der Kreisklasse marschiert der SV Oberrieden weiter in Richtung Meisterschaft und in der A-Klasse gab es einen schnellen Hattrick.

Kreisliga Allgäu Nord: Mindelheim verschafft sich Luft

Mit einem etwas glücklichen 4:1-Heimsieg gegen die SG Amberg/ Wiedergeltingen holt der TSV Mindelheim drei wichtige Punkte im Kampf um den vorzeitigen Klassenerhalt. Im Abstiegskampf befindet sich dagegen weiterhin der TSV Kirchheim, der in Bad Wörishofen unter die Räder kam. Und der TSV Kammlach? Der feiert einen ungefährdeten Heimsieg gegen Ronsberg - und





TSV Mindelheim – SG Amberg/Wiedergeltingen 4:1

Tore 0:1 Felix Mohr (11.), 1:1 Jonas Meier (21.), 2:1 Manuel Weinmann (51.), 3:1, 4:1 David Kienle (76./FE, 90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter k. A.

Thomas Waltenberger, Spielertrainer der SG Amberg/Wiedergeltingen, war nach der Partie bedient: „Die schießen hier vier Tore und wissen gar nicht, warum“, sagte er nach der 1:4-Niederlage in Mindelheim. Dabei hatten die Gäste den kriselnden TSV Mindelheim zunächst vollkommen im Griff und führte auch verdient. Der 1:1-Halbzeitstand war etwas schmeichelhaft aus Mindelheimer Sicht. Nach dem Seitenwechsel aber kamen die Gastgeber besser ins Spiel, gingen durch ein Traumtor von Weinmann in Führung. Als dann Mindelheims Jonas Meier eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe kassierte, schienen die Gäste nah am Ausgleich zu sein, machten sich die Überzahl jedoch kurz darauf völlig unnötig kaputt: Torhüter Dennis Motzer fing einen weiten Ball ab, fuhr aber dennoch sein Bein aus und räumte Mindelheims Sulayman Drammeh ab. Die Folge: ebenfalls Zeitstrafe für Motzer und Strafstoß für Mindelheim. Für Motzer ging Jan-Lukas Scheck zwischen die Pfosten, musste den Elfmeter von David Kienle aber passieren lassen. Kienle legte dann in der Schlussminute noch ein Tor zum 4:1-Endstand nach. „Es war ein hartes Stück Arbeit“, sagte Doppeltorschütze Kienle.

Waren bedient: Thomas Waltenberger (links) und Lukas Zink mussten mit der SG Amberg/Wiedergeltingen eine bittere weil vermeidbare Niederlage in Mindelheim hinnehmen. Foto: Axel Schmidt





FC Bad Wörishofen - TSV Kirchheim 4:0

Tore 1:0 Maximilian Gast (1.), 2:0 Tobias Ohmann (7.), 3:0 Patrick Zinner (18.), 4:0 Tobias Ohmann (48.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Johannes Ruh

Die Kneippstädter revanchierten sich eindrucksvoll für die in der Vorrunde erlittene 0:2-Niederlage. Schon mit dem ersten Angriff brachte Gast seine Farben in Führung und nach 20 Minuten war das Spiel beim Stand von 3:0 eigentlich schon gelaufen. Den Gästen steckte ganz offensichtlich das Pokalendspiel vom 1. Mai gegen den FC Thalhofen noch in den Knochen. Als Tobias Ohmann kurz nach der Pause zum 4:0 abstaubte, konnte der FCW die Partie ohne großen Aufwand und mit frischen Kräften von der Bank zu Ende spielen.

Ich war's: Neuzugang Patrick Zinner (weißes Trikot/vor dem Pfosten) traf hier zum vorentscheidenden 3:0 für Bad Wörishofen. Foto: Robert Prestele





TSV Kammlach – SC Ronsberg 5:0

Tore 1:0 Fabian Reth (4.), 2:0 Tobias Diepolder (50.), 3:0 Manuel Funk (73.), 4:0 Peter Müller (76.), 5:0 Rafael Freiberger (90.) Gelb-Rot Julian Lingenhöl (Ronsberg, 68.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Lukas Dimdik

Kammlach ging früh in Führung und hätte wenige Minuten später auch gleich noch nachlegen können, doch Christoph Theis scheiterte am Ronsberger Torwart. In der 20. Minute parierte Kammlachs Torhüter gegen den allein vor ihm auftauchenden Gästestürmer glänzend. Die zweite Halbzeit startet wie die erste mit einem schnellen Treffer für die Kammlacher. Ab der 68. Minute mussten die Gäste aufgrund eines Platzverweises mit einem Spieler weniger auskommen. Und als die Heimelf kurz darauf das dritte Tor erzielte, war die Partie im Grunde gelaufen. Die Kammlacher nutzten in Folge ihre zahlenmäßige Überlegenheit geschickt aus, waren nun klar spielbestimmend und kombinierten sich immer wieder schön durch die gegnerischen Reihen, was mit zwei weiteren Toren belohnt wurde.





SV Oberegg – FC Vikt. Buxheim 3:0

Tore 1:0 Matthias Faulstich (31.), 2:0 Christoph Neher (63.), 3:0 Markus Maier (88.) Gelb-Rot Bente Csenteri (Buxheim, 78.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Benedikt Singer

Einen immens wichtigen Heimsieg feierte der SV Oberegg dank der Tore von Faulstich, Neher und Maier gegen Buxheim. Mit diesem Erfolg verschaffen sich die Oberegger Luft zur Abstiegsregion.





Außerdem spielten:

TV Bad Grönenbach – TSV Legau 2:2

Tore 0:1 Alexander Schwarz (1.), 0:2 Tobias Rief (48.), 1:2 Markus Einsiedler (56.), 2:2 Thomas Petermichl (72.) Zuschauer 115 Schiedsrichterin Jennifer Stützel





TSV Lautrach-Illerbeuren – DJK SV Ost-Memmingen 3:1

Tore 1:0 Alexander Bischof (15.), 2.0 Manuel Fischer (30.), 3:0 Alexander Bischof (43.), 3:1 Naim Nimanaj (45.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ralf Stützel





TV Boos – SV Memmingerberg 1:1

Tore 0:1 Raphael Mutzel (59.), 1:1 Benedikt Beißer (61.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Fabio Grillo





Kreisklasse Allgäu 2: Der SV Oberrieden lässt nichts anbrennen

Der SV Oberrieden ist weiter auf Meisterkurs. Eine Woche nach der bitteren Niederlage bei Verfolger Pforzen lässt der SVO gegen den TSV Zaisertshofen keine Zweifel aufkommen. Verfolger SV Pforzen patzte dagegen im Heimspiel gegen die SG Jengen/Waal. Im Tabellenkeller macht der SVS Türkheim weiter Boden gut.





SV Oberrieden – TSV Zaisertshofen 5:0

Tore 1:0 Florian Huber (36.), 2:0 Alexander Laur (63.), 3:0 Simon Keller (72.), 4:0 Manuel Schalk (81.), 5:0 Simon Keller (90.) Gelb-Rot Maximilian Mayr (Zaisertshofen, 76.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Daniel Hartmann

Die 200 Fans sahen in Oberrieden einen konzentrierten Auftritt der Heimelf, die nach einer guten halben Stunde durch Spielertrainer Huber in Führung ging. In der zweiten Halbzeit legten Laur und Schalk nach. Als dann Zaisertshofens Mayr mit Gelb-Rot vom Platz flog, nutzten die Hausherren die Überzahl in den Schlussminuten zu zwei weiteren Treffern aus.

Oberriedens Spielertrainer Florian Huber stellte mit seinem Führungstor gegen den TSV Zaisertshofen die Weichen auf Sieg. Foto: Robert Prestele





SVS Türkheim – SpVgg Kaufbeuren II 4:2

Tore 1:0 Yannick Rogg (5.), 2:0 Florian Racaj (15.), 3:0 Thomas Schöffel (24.), 4:0 Yannick Rogg (27.), 4:1 Dennis Schmidt (36.), 4:2 Brooklyn Subasic (64.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Pascal Dekinger

Türkheim setzte die Gäste von Anfang an durch frühes Anlaufen unter Druck und provozierte so den einen oder anderen Fehler, die auch dann zu frühen Toren durch Rogg (2), Racaj und Schöffel führten. Nach dem Kopfballtreffer von Schmidt zum 4:1 kamen die Gäste dann auch wegen der nachlassenden Laufleistung der Platzherren immer besser ins Spiel. Letztlich reichte aber der Treffer zum 4:2 durch Subasic nicht mehr. Türkheim landete einen extrem wichtigen Heimsieg und kann wieder auf den direkten Klassenerhalt hoffen.





FC Buchloe – SV Schöneberg 2:2

Tore 1:0 Wolfgang Baumann (49.), 1:1 Maximilian Mayer (64.), 1:2 Markus Lampert (68., FE), 2:2 Wolfgang Mayer (75.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Karl Domberger

Nach einer torlosen ersten Hälfte ging Buchloe in Führung. Die Gäste drehten mit einem Doppelschlag innerhalb von vier Minuten das Spiel, ehe die Heimelf dank des zweiten Treffers von Mayer noch zum Ausgleich kam. In der insgesamt niveauarmen Partie geht die Punkteteilung in Ordnung.





FSV Lamerdingen – SC Unterrieden 1:1

Tore 1:0 Dennis Wüster (5.), 1:1 Markus Nägele (85.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Tobias Sommer

Einen individuellen Fehler im Spielaufbau nutzte Wüster zur frühen Führung für die Heimelf nach fünf Minuten. Im Verlauf der ersten Halbzeit hatte Natterer die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, vergab diese jedoch. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Gäste alles nach vorn warfen. Lamerdingen hatte durch einige Konter die Chance die Führung auszubauen. Der SCU blieb bis zum Ende gefährlich und glich durch Nägele in der 85. Minute zum 1:1 aus.





Außerdem spielten:

SV Pforzen – SG Jengen/Waal 1:3

Tore 1:0 Kai Schinzel (11.), 1:1 Benedikt Rauch (59.), 1:2 Simon Wachter (63.), 1:3 Robert Schmieden (74.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Marc Fürst





FC Blonhofen – SVO Germaringen II 1:0

Tor 1:0 Julian Bauer (66.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Marco Blösch





A-Klasse Allgäu 2: Mindelheimer erzielt Hattrick in neun Minuten

Der TSV Mindelheim II hat nach zuletzt acht Niederlagen in Folge wieder einen Sieg gefeiert. Durch den 6:2-Heimerfolg gegen die SG Breitenbrunn/Loppenhausen II ziehen die Mindelheimer den Kopf aus der Abstiegsschlinge. An der Tabellenspitze SSSSSS





TSV Mindelheim II – SG Breitenbrunn/Loppenhausen II 6:2

Tore 1:0 Jacob Dikkaya (20.), 2:0, 3:0, 4:0 Tim Hacker (22., 28., 31.), 5:0 Jacob Dikkaya (37.), 6:0 Justus Hanns (53.), 6:1 Manuel Dirnagel (62.), 6:2 Florian Lutzenberger (90. + 2) Zuschauer 10 Schiedsrichter Christian Mayer

Ein Spiel, an das sich Mindelheims Tim Hacker wohl länger erinnern wird: Er erzielte in neun Minuten einen lupenreinen Hattrick. Zusammen mit „Doppelpacker“ Jacob Dikkaya stellte Hacker früh die Weichen auf Heimsieg gegen das Schlusslicht der Liga.





SV Tussenhausen – FSV Dirlewang 0:1

Tor 0:1 Daniel Peter (68., FE) Zuschauer 100 Schiedsrichter Tobias Jehle

Nach einer ruhigen, relativ chancenarmen Halbzeit hieß es zur Pause 0:0. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum, bis der FSV Dirlewang durch einen Foulelfmeter die Führung erzielte. Trotz vielversprechender Möglichkeiten und einem gehaltenen Foulelfmeter gelang es dem SV Tussenhausen nicht, den Ausgleichstreffer zu erzielen.





FC 98 Auerbach/Stetten – SV Bedernau 1:3

Tore 0:1 Patrick Schuster (42.), 0:2 Sven Hafenmayer (43.), 1:2 Julian Fischer (75.), 1:3 Sven Hafenmayer (77.) Zuschauer 55 Schiedsrichter Norbert Wagner

Ein Doppelschlag kurz vor der Pause, dann direkt nach dem Anschlusstreffer der endgültige K.o. durch Hafenmayer: Im Stile einer Spitzenmannschaft holte sich der SV Bedernau drei weitere Punkte.





SV Salgen/Bronnen – TSV Kirchheim II 5:0

Tore 1:0 Andreas Bartenschlager (17.), 2:0 Fabian Sommer (40., ET), 3:0 Maximilian Schneider (60.), 4:0 Matthias Hoegel (68., ET), Jonas Heiß (86.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Wolfgang Glaser

Einen sicheren und auch in der Höhe verdienten Sieg landete der SV Salgen/Bronnen. In der 17. Minute erzielte Bartenschlager das 1:0, kurz vor der Halbzeit unterlief den Gästen das erste von zwei Eigentoren. Eine schöne Kombination der Hausener Stürmer Schneider und Heiß brachte das 3:0. Nach einem weiteren Eigentor erzielte Heiß den Schlusspunkt. Die Gäste konnten über weite Strecken dem Druck der Heimelf nicht standhalten.





TSV Pfaffenhausen – SC Eppishausen 4:0

Tore 1:0, 2:0, 3:0 Fabian Zenuni (20., 50., 76./FE), 4:0 Tobias Rauch (84., FE) Zuschauer 110 Schiedsrichter Arnold Biberger

Zenuni-Show in Pfaffenhausen: Der junge Stürmer schoss den SC Eppishausen mit drei Toren praktisch im Alleingang ab.





SV Mattsies – TSV Mittelneufnach 1:1

Tore k. A. Zuschauer 60 Schiedsrichter Manfred Schmid

Der SV Mattsies hat einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf gegen die favorisierten Gäste aus Mittelneufnach geholt. Es war aber mehr drin: Nach einer starken kämpferischen Leistung schnupperte der SVM lange am Sieg, musste aber noch den bitteren Gegentreffer hinnehmen, der erst durch einen Handelfmeter nach Ende der Nachspielzeit fiel.





SV Schlingen – Türkiyemspor Mindelheim 3:1

Tore 1:0, 2:0 Gürkan Gürtürk (35., 68.), 3:0 Julian Mariner (89.), 3:1 Caner Schmitt (90. + 5, FE) Zuschauer 100 Schiedsrichter Christian Gangi

Mit einer sehr defensiven Formation gelang es den Gästen aus Mindelheim zunächst, den Führungstreffer des SV Schlingen zu verhindern. Viele Unterbrechungen sorgten für einen unruhigen Spielverlauf. Erst nach über einer Stunde Spiel auf ein Tor sorgte Gürtürk mit seinem zweiten Treffer für klare Verhältnisse. Weitere torgefährliche Szenen parierte der Torwart der Gäste, bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit Mariner auf 3:0 erhöhte. Den schmeichelhaften Anschlusstreffer erzielte Schmitt in der Nachspielzeit per Elfmeter.

A-Klasse Allgäu 3: FCW-Reserve zeigt große Moral

Torspektakel in Bad Wörishofen, Heimsieg für den Oberegg II – so endete der Spieltag der A-Klasse Allgäu 3 für die heimischen Teams. Die SpVgg Amberg/Wiedergeltingen II war spielfrei.





FC Bad Wörishofen II – SpVgg Günz-Lauben II 5:5

Tore 0:1 Patrick Daufratshofer (4.), 1:1 Nico Wörz (5.), 1:2 Nico Wörz (10., ET), 1:3 Tobias Schick (22.), 1:4 Patrick Daufratshofer (43.), 2:4, 3:4 Lucas Urbin (47., 62.), 4:4 Endrit Saiti (74.), 4:5 Matthias Rehm (83.), 5:5 Endrit Saiti (89.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Steffen Kibler

In einem für die Zuschauer sehr unterhaltsamen Spiel lagen die Platzherren zur Halbzeit 1:4 zurück, um dann durch sehenswerte Treffer von Lucas Urbin und Endrit Saiti wenigstens noch einen Punkt zu retten.





SV Oberegg II – FC Vikt. Buxheim II 3:1

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Erwin Hefele

Dank eines souveränen Heimsiegs gegen Buxheim II bleibt der SV Oberegg II weiter an Tabellenführer SV Egg II dran.