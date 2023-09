Der TSV Mindelheim avanciert zum Remiskönig in der Kreisliga

In der Fußball-Kreisliga Allgäu Nord tritt der TSV Mindelheim weiter auf der Stelle: Auch gegen Ost-Memmingen reicht es nur zu einem Unentschieden.

Im Vorfeld zum achten Spieltag im Unterallgäuer Fußball haben wir die Erfolgs- oder auch Negativserien einiger Vereine betrachtet. Ein paar davon sind nun gerissen.

So durfte der TSV Kammlach in der Kreisliga Allgäu Nord wieder einen "Dreier" bejubeln, während der TSV Mindelheim zum vierten Mal in Folge nur unentschieden spielt.

Kreisliga Allgäu Nord: Der TSV Kammlach hat das Siegen nicht verlernt

Es bleibt dabei: Der TSV Mindelheim bleibt auch im fünften Spiel in Folge sieglos. Das 2:2 gegen Ost-Memmingen ist dabei das vierte Unentschieden in Serie, was den Mindelheimern den Titel „Remiskönige der Liga“ einbringt.





TSV Kammlach – TSV Lautrach-Illerbeuren 3:1

Tore 1:0 Manuel Funk (36.), 2:0 Jonas Funk (38.), 2:1 Alexander Bischof (64.), 3:1 Peter Müller (90. + 10) Zuschauer 120 Schiedsrichter Kevin Mitchell

Mit einem 3:1-Heimsieg durchbrach der TSV Kammlach die Unentschiedenserie der letzten drei Spieltage. Beide Mannschaften hatten sich viel vorgenommen und so sahen die Zuschauer bis zum Schlusspfiff eine packende, offensive und chancenreiche Partie. In der 36. Minute passte Michael Diepolder auf den gestarteten Manuel Funk, der den herauslaufenden Torwart umspielte und den Ball zum 1:0 einschob. Nur drei Minuten später traf Jonas Funk und die Heimelf wechselte mit einer 2:0-Führung die Seiten. Mehr als den Anschlusstreffer des frei stehenden Gästestürmers Alexander Bischof ließ der TSV Kammlach nicht zu und in der Nachspielzeit setzte Peter Müller nochmals entschieden nach und markierte den 3:1-Endstand.





TSV Mindelheim – DJK Ost-Memmingen 2:2

Tore 1:0 Marian Galat (20.), 1:1 Naim Nimanaj (71.), 2:1 Jacob Dikkaya (85.), 2:2 Mirhan Kaya (87., FE) Zuschauer 80 Schiedsrichter Roman Forst

Zum vierten Mal in Folge muss der TSV Mindelheim mit einer Punkteteilung zufrieden sein. Die 1:0-Halbzeitführung durch Galat glich Memmingens Torjäger Nimanaj 20 Minuten vor Schluss aus. Dann brachte Dikkaya die Mindelheimer fünf Minuten vor Schluss mit seinem ersten Saisontreffer erneut in Führung, doch auch diese Führung sollte nicht bis zum Schlusspfiff Bestand haben. Wie bereits gegen Bad Grönenbach und gegen Kammlach leisteten sich die Mindelheimer einen Strafstoß, der zum Punktverlust führte.





SV Oberegg – SV Memmingerberg 1:4

Tore 1:0 Lucas Zingerle (10., FE), 1:1 Johannes Geiger (30.), 1:2 Florian Schwarz (32.), 1:3 Johannes Geiger (42.), 1:4 Florian Schwarz (82.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Michael Sting

Es hatte gut angefangen für die Hausherren. Nach zehn Minuten wurde Christoph Neher im Strafraum gefoult, beim anschließenden Elfmeter ließ Lucas Zingerle dem Torhüter keine Chance. Wenig später lag der Ball erneut im Netz der Gäste, das 2:0 wurde vom Schiedsrichter aufgrund einer Abseitsstellung allerdings zurückgenommen. Ab diesem Punkt übernahm das deutlich aggressivere Team aus Memmingerberg zunehmend das Ruder sowie per Doppelschlag die Führung, ehe Johannes Geiger noch vor der Halbzeit auf 1:3 erhöhte. In der zweiten Halbzeit fiel den Hausherren gegen einen gut verteidigenden, aber offensiv nicht mehr zwingenden Tabellenführer nicht mehr viel ein. Stattdessen markierte Florian Schuster kurz vor Schluss den 1:4-Endstand.





TV Bad Grönenbach – SG Amberg/W’gelt. 4:1

Tore 1:0 Markus Einsiedler (41.), 2:0 Florian Stahl (48.), 2:1 Jonas Meichelböck (55.), 3:1, 4:1 Markus Einsiedler (71., 87.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Kai Becker

Von Beginn an war die Heimelf spielbestimmend, doch die Gäste blieben stets torgefährlich. Kurz vor der Halbzeit brachte Einsiedler das erste Zählbare auf die Anzeigetafel. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Stahl auf 2:0, kurz darauf schaffte die SG Amberg/Wiedergeltingen den Anschluss. Durch zwei weitere Tore von Einsiedler gewann der TV Bad Grönenbach letztlich verdient mit 4:1.





TSV Kirchheim – SC Ronsberg 4:2

Tore 0:1 Tim Albat (10.), 1:1 Samet Özer (38.), 2:1 Markus Nägele (70.), 2:2 Mathias Glas (74.), 3:2 Markus Nägele (77.), 4:2 Jan Hauser (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ali Aygün

Der TSV Kirchheim holt endlich den lang ersehnten „Dreier“. Dabei mussten die Hausherren jedoch zunächst einen Rückstand aufholen, was dank Özer gelang. Zwei Tore vo Spielertrainer Nägele sorgten dann für die Wende.





Die weiteren Spiele:

TV Boos – TSV Legau 2:1

Tore 0:1 Max Steinle (24.), 1:1 Sebastian Egger (83.), 2:1 Bernd Betz (90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Mario Lang





Kreisklasse Allgäu 2: SV Oberrieden siegt souverän

Mit einem derart souveränen Sieg im Topspiel gegen den SV Pforzen haben wohl selbst in Oberrieden wenige gerechnet. Denn gegen das Team der Stunde gewann der SVO deutlich mit 3:0. Im "Spiel der Woche" feiert der SVS Türkheim den ersten Saisonsieg.





Oberrieden – Pforzen 3:0

Tore 1:0 Simon Keller (5.), 2:0 Oliver Zech (46.), 3:0 Simon Keller (79.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Fritz Peter

Von Beginn an riss eine überzeugende Heimelf die Spielkontrolle an sich. Auch im zweiten Spielabschnitt gab Oberrieden den Ton an und schraubte das Ergebnis gegen eine niemals aufgebende Gastmannschaft auf einen standesgemäßen Endstand.





Kirchdorf/Ramm. – Zaisertshofen 1:0

Tor 1:0 Tim Rauscher (82.) Bes. Vorkommnis TW Kleinsteuber (Kirchdorf) hält Foulelfmeter (68.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Francesco Bibbo

Die Zuschauer sahen zwei Mannschaften, die in der ersten Halbzeit vorwiegend mit langen Bällen agierten. Die wenigen Chancen wurden entweder pariert oder konnten nicht veredelt werden, sodass es torlos in die Kabinen ging. In der zweiten Hälfte kamen beide Teams zu mehr Gelegenheiten, aber die Chancenverwertung blieb unverändert. Heimkeeper Kleinsteuber glänzte unter anderem mit einer Elfmeterparade. Durch den Lucky Punch von Torjäger Tim Rauscher in der 81. Minute gehen die Punkte in einer ausgeglichenen Partie an die SG.





Breitenbr./Lopp. – Buchloe 0:4

Tore 0:1 Marcel Halder (17.), 0:2 Manuel Scherers (20.), 0:3 Özgür Dalkiran (22.), 0:4 Nico Blomtrath (82.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Bernhard Maurer

In fünf Minuten waren die Hoffnungen der Spielgemeinschaft auf den ersten Saisonsieg dahin. Die Buchloer, die ebenfalls im Tabellenkeller hingen, zeigten sich Mitte der ersten Halbzeit äußerst effektiv und ließen sich den Drei-Tore-Vorsprung nicht mehr nehmen.





Blonhofen – Schöneberg 1:0

Tor 1:0 Maximilian Hauser (89.) Gelb-Rot Stefan Rampp (Schöneberg/90. + 1) Zuschauer 200 Schiedsrichter Yasin Dagestan

In einer ereignisarmen Partie gelang der Heimelf kurz vor Schluss das Tor des Tages zum Sieg.





Die weiteren Spiele:

Kaufbeuren II – Jengen/Waal 2:2

Tore 0:1 Johannes Bersch (6.), 1:1 Brookly Subasic (33.), 2:1 Robin Conrad (48.), 2:2 Benedikt Rauch (90.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Arnold Biberger





Lamerdingen – Germaringen II 2:2

Tore 0:1 Jens Wienstruck (1.), 1:1 Ferdinand May (76./FE), 1:2 Felix Martin (85.), 2:2 Ferdinand May (90./FE) Zuschauer 130 Schiedsrichter Michael Großkopf





A-Klasse Allgäu 2: TSV Mittelneufnach erobert die Tabellenspitze

Der FSV Dirlewang hat seine drei Spiele währende Durststrecke überwunden und mit einem Sieg gegen den TSV Kirchheim wieder drei Punkte eingefahren. An der Tabellenspitze gibt es einen Wechsel: Der TSV Mittelneufnach eroberte durch einen 1:0-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den SV Schlingen von diesem den ersten Platz.





Dirlewang – Kirchheim II 4:1

Tore 1:0 Ralf Olbrich (12.), 1:1 Manuel Reichle (23.), 2:1, 3:1, 4:1 Florian Simml (42., 55., 63.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Bernhard Maurer

Simml-Show in Dirlewang: Der Stürmer des FSV Dirlewang schoss gegen eine starke Kirchheimer Reserve drei Tore zum letztlich verdienten 4:1-Heimsieg des FSV.





Salgen/Br. – Eppishausen 1:0

Tor 1:0 Marco Sontheimer (81.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Konrad Sedelmeir

Das Spiel begann recht ausgeglichen. In der 23. Minute traf die Heimelf nur die Latte. Kurz danach prallte ein Gästespieler unglücklich mit dem Kopf gegen den Pfosten des Zaunfangs und verletzte sich so schwer, dass er mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Spiel wurde nach 25-minütiger Unterbrechung wieder fortgesetzt. Es gab Chancen auf beiden Seiten, doch nur einmal fand der Ball ins Netz: In der 81. Minute erzielte der lange verletzte Marco Sontheimer das Tor des Tages.





Auerbach/St. – Tussenhausen 2:0

Tore 1:0 Nick Seibold (12.), 2:0 Julian Fischer (59.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Vitus Böck

Der FC 98 kam zum verdienten zweiten Sieg in Folge, der allerdings höher hätte ausfallen müssen. Vor allem in der ersten Halbzeit vergaben die Gastgeber einige gute Tormöglichkeiten. Von den Gästen aus Tussenhausen war über die gesamte Spielzeit wenig zu sehen.





Mittelneufnach – Schlingen 1:0

Tor 1:0 Dennis Hedrich (54.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Reiner Maiberger

Der TSV Mittelneufnach ist neuer Tabellenführer der A-Klasse Allgäu 2 – dank des Treffers von Dennis Hedrich. Dieser sorgte mit seinem Tor im Spitzenspiel kurz nach dem Seitenwechsel für die Führung – und zugleich für den Endstand. Denn der SV Schlingen konnte den 0:1-Rückstand nicht mehr drehen.





Pfaffenhausen – Mattsies 2:0

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Cemil Koruyucu





A-Klasse Allgäu 3: Obereggs Reserve bleibt spitze

Der SV Oberegg II bleibt an der Tabellenspitze der A-Klasse Allgäu 3.





Ollarzr./Ott. II – Amb./W’gelt. II 2:5

Tore 0:1 Christoph Halbedl (21.), 0:2 Patrick Müller (23.), 0:3 Simon Marazek (41.), 0:4 Patrick Müller (53.), 1:4 Benjamin Dahmen (68.), 1:5 Andre Haug (75.), 2:5 Markus Nordgauer (82.) Zuschauer 20 Schiedsrichter Klaus Theil





Oberegg II – Lachen II 2:2

Tore 0:1 Stefan Kohler (4.), 1:1 Erich Braier (5., ET), 1:2 Simon Vögele-Baum (13.), 2:2 Daniel Rothärmel (42.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Erwin Hefele





Bad Wörishofen II – Buxheim II 3:1

Tore 1:0 Christoph Lange (21.,), 1:1 Noah Lucas (41.), 2:1 Christoph Lange (74.), 3:1 Nico Wörz (83.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Maximilian Stubbe