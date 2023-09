TSV Mindelheim startet mit neuen, alten Trainern in die Saison

Eine Trainerrochade innerhalb des Vereins: Der TSV Mindelheim besetzt die Trainerstühle der Herren- und Damenmannschaft mit eigenen Leuten.

Wenn am kommenden Wochenende die Handballer aus dem BHV-Bezirk Alpenvorland in die neue Spielzeit starten, wird man sich bei der Herren- und Damenmannschaft des TSV Mindelheim an neue Gesichter gewöhnen müssen. Oder auch nicht.

Denn die Trainerposten der beiden Mannschaften, die jeweils in der Bezirksliga antreten, sind neu besetzt. Allerdings mit beim TSV Mindelheim bekannten Personen. So wechselt Jan Krausko den Trainerstuhl. Hatte er in der Vorsaison noch die Mindelheimer Herren betreut, wird er sich nun der Damenmannschaft annehmen. Sein Nachfolger bei den Herren kommt ebenfalls aus den eigenen Reihen: Marius Wurm wird die Mannschaft als Spielertrainer betreuen.

Der beste Werfer ist nun Trainer

Wurm war in der abgelaufenen Saison einer der Garanten dafür, dass der TSV Mindelheim nicht in größere Abstiegsnöte gekommen ist. Mit 113 Treffern in 15 Spielen belegte er in der Torschützenliste der Bezirksliga den dritten Platz - und war damit auch bester Werfer des TSV Mindelheim. Nun übernimmt Wurm also noch mehr Verantwortung.

Marius Wurm führt den TSV Mindelheim als Spielertrainer in die neue Saison. Foto: Andreas Lenuweit

Für die anstehende Saison gibt der neue Spielertrainer zwei Ziele aus: "Erst einmal gilt es, die vielen Jugendspieler zu integrieren. Und wir wollen dem Abstieg so schnell wie möglich aus dem Weg gehen", so Wurm. Anvisiert werde ein Platz im vorderen Mittelfeld. Die vergangene Saison schlossen die Mindelheimer Herren als Achter ab. Sprich: Diesmal soll eine bessere Platzierung herausspringen.

Sieben Neuzugänge verzeichnet der TSV Mindelheim

Helfen sollen dabei sieben Neuzugänge, vier davon aus dem eigenen Verein: Konstantin Schories (Kreisläufer), Leon Görlt (Rechtsaußen) und Linus Voldenauer (Linksaußen) kommen aus der eigenen A-Jugend, Simon Twachtmann stößt aus der zweiten Mannschaft dazu. Außerdem neu im Team sind Torhüter Phillip Spies (VfL Buchloe), Ahmed Fetahu (pausierte zuletzt) und Steffen Leinich (A-Junioren TSV Ottobeuren). Letztere beiden haben bereits in ihrer Jugend für den TSV Mindelheim gespielt.

"In der Vorbereitung haben wir versucht, klare Abläufe einzuführen, damit die uns im Spiel sowohl in der Offensive als auch in der Defensive Sicherheit geben", sagt Marius Wurm. Ob diese Sicherheit gleich vorhanden ist, wird sich am Sonntag zeigen. Dann empfängt der TSV Mindelheim um 17 Uhr in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs den Aufsteiger TSV Schongau.

Die Mindelheimer Frauen starten eine Woche später

Die Mindelheimer Frauen haben dagegen noch eine Woche Schonfrist: Ihre Saison in der Bezirksligastaffel West startet erst am Samstag, 23. September, mit dem Gastspiel bei der SG Dietmannsried/Altusried. Das Saisonziel deckt sich mit dem der Herren. Ein Mittelfeldplatz soll es sein, dazu steht auch die Integration der Neuzugänge im Vordergrund.

Wechselt den Platz, aber nicht den Posten: Der ehemalige Trainer der Herren, Jan Krausko, trainiert nun die Frauen-Mannschaft des TSV Mindelheim. Foto: Andreas Lenuweit

Insgesamt fünf neue Spielerinnen können Trainer Jan Krausko und Co-Trainerin Christina Möhrle begrüßen: Von der SG Kaufbeuren/Neugablonz kam Torhüterin Sandra Kinberger, vom TSV Landsberg kommt (nach einer Pause) Stefanie Heggenstaller. Ebenfalls nach einer Pause greift Emely Waldmann wieder an. Sie hat in der Jugend bereits in Mindelheim gespielt. Neu ist hingegen Hannah Linse, die bislang ohne Verein war. Aus der eigenen Jugend kommt Victoria Bremer in die erste Mannschaft.

Diese Neuzugänge sind auch in der Anzahl wichtig, denn aktuell fehlen den Mindelheimerinnen mit Christina Möhrle, Chiara Ruiu und Olivia Landherr drei Spielerinnen, die noch verletzt sind.