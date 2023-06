Lkw-Unfall in Mittelfranken: Opfer stammt aus dem Unterallgäu

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mittelfranken ist ein Mann aus dem Unterallgäu noch an der Unfallstelle verstorben.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Donnerstagvormittag bei Georgensgmünd auf der B2. Zwischen Roth und Weißenburg war ein Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte er in einen weiteren Lkw. An dessen Steuer saß, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken jetzt auf Anfrage mitteilte, ein 50 Jahre alter Mann aus dem Unterallgäu. Er soll aus Kammlach stammen.

Lkw geriet auf die Gegenfahrbahn

Gegen 9.15 Uhr am Donnerstag war ein Sattelzug auf der B2 in Richtung Roth unterwegs. In Höhe des Ortes Mauk im Landkreis Roth geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Mann laut Polizei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn, woraufhin er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Für den Fahrer des Lastwagens aus dem Unterallgäu, der in Richtung Weißenburg unterwegs war, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft zog einen Sachverständigen hinzu

Die Polizeiinspektion Roth nahm den Unfall zur Stunde vor Ort auf. Die Beamten zogen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzu. Dieser hat seine Arbeit an der Unfallörtlichkeit aufgenommen, um die Polizeibeamten bei der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs zu unterstützen. Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren waren im Einsatz.