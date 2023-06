Neuer Chef im Fliegerhorst fordert Sanierung maroder Unterkünfte

Der neue Kommandeur im Fliegerhorst Kaufbeuren, Thorsten Milewski, spricht im Interview über seine Aufgaben, Ziele und die Bedeutung des Tags der Bundeswehr.

Wie haben Sie sich an Ihrem neuen Standort eingelebt?

Thorsten Milewski: Ich fühlte mich schon willkommen und in gewisser Weise angekommen, bevor ich hier meinen Dienstantritt hatte. Denn ich habe bereits im Luftwaffentruppenkommando in Köln für die technische Ausbildung der Luftwaffe Aufgaben übernehmen dürfen. So hatte ich einen gelungenen Start, der sich bis heute fortsetzt. Ich freue mich jeden Tag, dass ich mich ein weiteres Stück einleben darf.

Was beeindruckt Sie besonders an diesem Standort?

Milewski: Die Vielfalt des Technischen Ausbildungszentrums mit rund 170 unterschiedlichen Trainings für unsere jungen Techniker, denen wir einen guten Start in ihren fordernden Beruf geben wollen. Aber auch die Vielfalt mit der Stadt, mit der Umgebung ist beeindruckend. Wir hatten erst kürzlich eine Abschlussübung für Notärzte im Allgäu hier zu Gast. Derzeit findet ein Workshop zum Thema Strahlenschutz mit der Polizei, der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und dem Umweltministerium statt.

Welche Projekte stehen nach dem Tag der Bundeswehr an?

Milewski: Die Schwerpunkte sind, den Sanierungsstau lösen, die Radartechnikerausbildung 2024 vom Lechfeld nach Kaufbeuren zurückholen und unsere Eurofighter-Ausbildung nach den europäischen militärischen Standards ausrichten. Das ist Voraussetzung, um vielleicht in zehn Jahren auch Eurofighter-Techniker unserer Verbündeten, wie Italien und Spanien, ausbilden zu dürfen.

Die dringend nötige Sanierung der Unterkünfte für die Lehrgangsteilnehmer lässt ja nun schon Jahre auf sich warten. Wie wollen Sie das Problem angehen?

Milewski: Ich möchte möglichst noch im Juni mit dem Kompetenzzentrum Bau aus München hier zusammenkommen, um festzustellen, wann welche Maßnahme begonnen werden kann. Wir müssen die Handbremsen lösen, die vor zehn Jahren angezogen wurden, als der Fliegerhorst Kaufbeuren geschlossen werden sollte. Dadurch haben wir viel Zeit verloren. Nun braucht unser Standort eine besondere Unterstützung.

Das Dilemma entstand ja jüngst auch, weil unklar war, ob Sanitäter und Feldjäger in den Fliegerhorst Kaufbeuren einziehen und Platz beanspruchen. Das hat einst Generalinspekteur Eberhard Zorn versprochen. Inzwischen gibt es einen neuen Verteidigungsminister und einen neuen Generalinspekteur. Ist dieses Versprechen noch von Relevanz?

Milewski: Auch wir brauchen in dieser Richtung Klarheit vom Verteidigungsministerium. Uns wären weitere militärische Organisationsbereiche herzlich willkommen, mich persönlich würde es allerdings überraschen, wenn es dazu käme. Die unklare Situation darf aber nicht die Begründung sein, dass man mit der Sanierung der Unterkünfte immer weiter wartet.

Was ist die größte Herausforderung für Sie als Kommandeur?

Milewski: Die bereits genannten Handbremsen zu lösen und gleichzeitig den äußerst kompetenten und exzellenten Ausbildungsbereich zukunftsfähig aufzustellen.

Und wie wollen Sie dies lösen?

Milewski: Nicht darauf warten, dass etwas kommt, sondern die konkreten Bedarfe adressieren und mit konkreten Vorschlägen, auf die man aufbauen kann, untermauern.

Wie lange reicht Ihr Atem als Kommandeur in Kaufbeuren?

Milewski: Ich peile gute drei Jahre hier an.

Im Moment steht der Tag der Bundeswehr am 17. Juni im Mittelpunkt Ihrer Arbeit. Welchen Sinn und Zweck hat so ein Tag?

Milewski: Es ist ein Highlight für uns und die Region. Sinn und Zweck ist es, gute Gespräche mit der Bevölkerung, mit allen interessierten Besuchern zu führen, ihnen Gelegenheit für ein hautnahes Kennenlernen der Bundeswehr zu geben. Es ist ja nicht nur ein Tag der offenen Tür von uns. Wir bekommen unglaubliche Unterstützung von vielen Kasernen, die uns den Tag hier abrunden. Zu sehen gibt es unter anderem neben Eurofighter und Tornado den Panzer Leopard 2 und die Lenkflugrakete Iris-T, die in der Ukraine jeden Tag Menschenleben schützt.

Ist das angesichts des Krieges in Europa zeitgemäß?

Milewski: So relevant wie heute war es wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten kaum. Ohne unsere Waffen, die auch die Bundesrepublik Deutschland der Ukraine liefert, möchte ich mir nicht ausmalen, um wie viel schlimmer es dort wäre. Die Großgeräte, die wir hier ausstellen, geben der Ukraine Hoffnung und eine Chance, ihr Land wieder zu befreien. Die Bundeswehr ist kein technisches Hilfswerk in grün. Sie ist leider notwendig, weil Freiheit nicht auf den Bäumen wächst, sondern man dafür einstehen und sie auch verteidigen können muss. Das ist Lebensrealität.

Ist das auch eine Form von Propaganda?

Milewski: Wer Propaganda sucht, den werden wir am Tag der Bundeswehr enttäuschen. Weil wir keine Vermischung von Halbwahrheiten mit Meinungen, sondern einen nachvollziehbaren Dialog bieten werden.

Warum fasziniert die zur Schaustellung von Kampfgeräten viele Menschen?

Milewski: Weil die Bundeswehr zu Land, zur See, in der Luft, im Bereich der Informationstechnologie und, und, und ein unglaublich breites Spektrum und hohe Professionalität bietet. Diese Komplexität, die wir beherrschen, bringt auch dieses Interesse mit sich.

Trotzdem hat die Bundeswehr große Nachwuchsprobleme. Besteht die Hoffnung, beim Tag der Bundeswehr junge Menschen für das Militär zu begeistern?

Milewski: Das Karrierecenter ist mit da, damit junge Menschen erste Kontakte knüpfen können. Auch wir stellen zukunftsfähige Berufe, die immer mehr von den zivilen Luftfahrtbehörden anerkannt werden, vor. Wir beabsichtigen zudem, im Herbst ein Avioniker-Camp anzubieten, in dem an einem technischen Beruf Interessierte nähere Eindrücke bekommen können. Avioniker sind Spezialisten für alle elektronischen Systeme der Luftfahrzeuge der Bundeswehr.

Zur Person

Oberst Thorsten Milewski führt die Abteilung Süd des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe seit März. Er wurde am 7. Mai 1964 in Bietigheim geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder.