CSU kürt Landtagskandidat Wachler: Die Wörishofer Königsmacher

Plus Für den Erfolg von Peter Wachler als CSU-Landtagskandidat gibt es mehrere Gründe. Zünglein an der Waage waren die Bad Wörishofer, die eines nicht vergessen hatten.

Wer sich als Erster aus der Deckung wagt, hat schon verloren. Diesen Spruch hat Peter Wachler eindrucksvoll widerlegt. Wachler hatte es im Sommer gewagt, gegen den langjährigen Stimmkreisabgeordneten Franz Josef Pschierer zu kandidieren. Dass dieser dann den Bettel hinwarf, zur FDP überwechselte und verbal noch ein paar Nettigkeiten über den angeblichen Intrigantenstadel hinterherschickte, hat die CSU kalt erwischt.