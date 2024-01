Markt Wald

Neustart im Markt Walder Rathaus: Neuer Bürgermeister ist vereidigt

Plus Unter dem neuen Bürgermeister Christian Demmler soll ein ruhiger Politikstil im Rathaus herrschen. Die erste Sitzung beginnt aber mit einer Kampfabstimmung.

Von Alf Geiger

Die Gemeinde Markt Wald hat wieder einen Ersten Bürgermeister: Christian Demmler von der CSU wurde in der Dienstagssitzung im Gemeinderat vereidigt und tritt damit auch offiziell die Nachfolge von Peter Wachler an, der seit der Landtagswahl für die CSU im Maximilianeum sitzt. Demmler war bereits Zweiter Bürgermeister und konnte sich bei der Bürgermeisterwahl am 21. Januar über 95,3 Prozent der Wählerstimmen freuen.

Der neue Bürgermeister von Markt Wald setzt auf Transparenz

Schon bei seiner kurzen Antrittsrede vor dem Gemeinderat machte Demmler deutlich, dass er auf Kontinuität, Verlässlichkeit und eine ruhige Amtsführung setzen will. „Ich bin stolz und demütig über diesen Vertrauensbeweis“, so Demmler mit Blick auf seinen Wahlerfolg. Dazu gehöre aber auch, dass er künftig in den Gemeinderatssitzungen auf Transparenz setzen und die Öffentlichkeit regelmäßig auch über Vergaben oder Entscheidungen aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzungen informieren will.

