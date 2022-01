Mindelheim

Das sagt das Schulwerk der Diözese zur Kritik der queeren Lehrerin Audebert

Plus Die Lehrerin des Maristenkollegs erhebt im Fernsehen Vorwürfe gegen die Kirche. Die meldet sich nun auf Anfrage unserer Redaktion zu Wort.

Von Melanie Lippl

#Outinchurch nennt sich eine Aktion von 125 Menschen, die sich in der römisch-katholischen Kirche engagieren, aber nicht heterosexuell sind. Sie sehen sich als Teil der Kirche, obwohl sie dort immer wieder Erfahrungen von Diskriminierung und Ausgrenzung gemacht haben. Wie, das schildern 100 von ihnen in einem Film der ARD und in kurzen Videobeiträgen, die in der Mediathek abrufbar sind. Einer davon zeigt Barbara Hannah Audebert, die bis vor Kurzem Lehrerin und Schulpsychologin am Maristenkolleg und der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim war. Sie erhebt in dem zweieinhalb Minuten langen Video Vorwürfe. Auf Anfrage unserer Redaktion nimmt nun das Schulwerk der Diözese Augsburg dazu Stellung.

