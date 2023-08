Der zweite Kreisliga-Spieltag hält zwei Duelle von Teams aus der Region bereit

Der zweite Fußball-Spieltag steht vor der Tür. Während die einen versuchen, einen Fehlstart zu verhindern, wollen die anderen an ihren erfolgreichen Auftakt anknüpfen.

Der erste Spieltag der neuen Kreisliga-Saison steht in den Büchern. Mit einem 1:1-Unentschieden der glücklicheren Sorte ist der TSV Mindelheim gegen Aufsteiger FC Bad Wörishofen nicht nach Plan in die Saison gestartet. Auch deswegen erwartet Trainer Patrick Eckers einen Kampf in Oberegg. Beim TSV Kammlach will man an den Auftaktsieg gegen Viktoria Buxheim anknüpfen.

"Das Spiel gegen Wörishofen war mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel", sagt Trainer Patrick Eckers. Das Mindelheimer Eigengewächs startet heuer in seine erste Saison als Cheftrainer, "am Ende mussten wir darum mit dem Punkt zufrieden sein." Beim 1:1 gegen den FC Bad Wörishofen hatte seine Mannschaft die erste Halbzeit weitestgehend verschlafen. Am Ende war sie auf Grund der schwachen Chancenverwertung der Wörishofer noch mit einem blauen Auge davon gekommen.

Am Freitagabend soll darum einiges besser laufen: "Wir müssen unser Spiel besser durchdrücken, grade auch abseits des Balles", sagt Eckers. Einfach wird das nicht. Denn auch der SV Oberegg wird nach seiner 4:1-Niederlage am ersten Spieltag alles auf Sieg setzten. "Es wird ein körperliches und kämpferisches Spiel werden. Beide Mannschaften wollen ihren ersten Dreier holen." Anstoß ist um 18.30 Uhr auf dem Sportgelände Oberegg.

Die Aufsteiger FC Bad Wörishofen und SG Amberg/Wiedergeltingen spielen beide am Sonntag

In Bad Wörishofen blickt man indes zuversichtlicher auf das Wochenende. "Wir haben richtig gut gespielt. Umso länger es ging, umso sicherer wurden wir", sagt Trainer Thomas Hartmann, "taktisch war das fast fehlerfrei." Dennoch weiß auch er, dass für seine junge Mannschaft in dieser Saison jedes Spiel eine Herausforderung sein wird. "Wir hatten am Wochenende einen Altersdurchschnitt von 21,4 Jahren. Es ist natürlich alles ein Prozess.", sagt er. Aber man sei angekommen in der Kreiliga. Am Sonntag soll der erste Heimsieg eingefahren werden. Der FCW spielt um 15.00 Uhr im heimischen Stadion gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren.

Ein weiterer Aufsteiger, der zufrieden mit seinem ersten Saisonspiel ist, ist die SG Amberg/ Wiedergeltingen. Mit 4:3 hat die Mannschaft von Trainer Jonas Meichelböck gegen den TSV Legau gewonnen. "Der TSV Legau spielt seit 20 Jahren Kreisliga. Das war ein gewaltiger Unterschied zur Kreisklasse", sagt er. Es sei ein erkämpfter Sieg gewesen.

Am Sonntag geht es für die SG gegen den SV Memmingerberg. Der Vorjahres-Dritte ist mit einem 3:1 beim DJK SV Ost Memmingen ebenfalls gut in die Saison gestartet. " Memmingerberg ist eine spielerisch starke Mannschaft. Für uns kommt es immer auch drauf an, wie uns das gegnerische Team liegt", sagt Meichelböck. Mit einem Punkt wäre er zufrieden: "Wir sagen generell, das wichtigste ist, dass wir Punkte holen. Mit vier Punkten aus zwei Spielen könnten wir als Aufsteiger sehr zufrieden sein." Amberg/Wiedergeltingen spielt ebenfalls am Sonntag, 13. August, um 15.00 Uhr auf dem Neuen Sportplatz Memmingerberg.

TSV Kirchheim und TSV Kammlach treffen sich zum Traditionsduell in der Kreisliga Nord

Anders als für die beiden Aufsteiger gehört für den TSV Kammlach das Spiel am Wochenende zum Jahr wie der Reifenwechsel und die Zeitumstellung. "Wir kennen unseren Gegner sehr gut, wir spielen ja im Endeffekt jedes Jahr mindestens zweimal gegen Kirchheim", sagt Kammlach-Trainer Roland Zellhuber. Darum wissen beide Teams auch genau, auf welche Spieler sie jeweils ganz genau achten müssen.

Bei den Kammlachern ist das seit vielen Wochen und Monaten Manuel Funk. Auch am vergangenen Wochenende sicherte der Stürmer mit der Nummer Zwei und den dazu passenden zwei Treffern gegen den FC Viktoria Buxheim den Sieg für den TSV. "Er hat einen abartigen Lauf zurzeit", sagt Zellhuber, "er ist grade in herausragender Form." Aber der TSV Kammlach sei mehr als nur Funk. "Wir sind eine komplette Truppe und haben eine gute Balance. Wir sind klarer Favorit, unser Ziel sind die drei Punkte."

Für die Kirchheimer um ihren Mittelfeld-Strategen Niko Titz steht indes das erste Heimspiel der Saison an. In den vergangenen drei Pokalrunden sowie im ersten Meisterschaftsspiel musste der TSV Kirchheim stets auswärts ran. Nach ihrem 5:1 beim SG Benningen/Memmingerberg kann der TSV mit breiter Brust gegen Kammlach auflaufen. Schließlich hatte die SG zuvor bereits namhafte Größen wie Ronsberg und Ost Memmingen aus dem Pokal geschmissen. Da könnte die 0:1-Niederlage am ersten Spieltag gegen Lautrach fast in Vergessenheit geraten. Anstoß gegen Kammlach ist am Sonntag um 15.00 Uhr im Sportpark Kirchheim.