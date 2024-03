Die guten Taten unserer Leserinnen und Leser

Immer wieder tun unsere Leserinnen und Leser Gutes für andere Menschen. Im jüngsten Fall geht es um eine Frau, die beim Hochhausbrand ihr Zuhause verloren hat.

Es ist immer wieder schön, wenn wir mit unseren Artikeln Menschen zusammenbringen und etwas Gutes tun können - gerade in Situationen, die nicht gerade einfach sind. Ich denke da zum Beispiel an den Bericht über die Spendenaktion für den 14-jährigen Niki, der unter einer Spastik der Beine litt: Letztlich kamen mehr als 100.000 Euro zusammen, die eine Operation in den USA ermöglichten. Aber es können auch ganz kleine Dinge im Leben sein, die andere Menschen glücklich machen.

Nach dem Brand im Mindelheimer Hochhaus meldete sich eine Frau bei uns

So hat sich etwa nach dem Bericht über die Seniorin, die im Mindelheimer Hochhaus gelebt und durch das verheerende Feuer im Dezember ihr Zuhause verloren hat, im Nachgang etwas getan. Eine Wohnung in Bad Wörishofen, die sich die Frau wünschen würde, hat sich zwar bisher nicht gefunden. Aber es hat sich eine Frau bei uns gemeldet. Sie selbst hatte für den Weltgebetstag am Freitagabend ein Olivenbäumchen besorgt - und als sie am Freitagmorgen in unserem Artikel davon las, dass die Seniorin unter anderem ihr geliebtes Olivenbäumchen durch den Brand verloren hat, beschloss sie kurzerhand, in unserer Redaktion anzurufen, damit sie der Seniorin ihr Exemplar schenken kann.

Das Olivenbäumchen als Geschenk ist übrigens ein Zeichen für Frieden, Weisheit und Hoffnung, es steht für Ausdauer, Stärke und Widerstandsfähigkeit - na, wenn das keine schöne Bedeutung nach einem solchen Ereignis wie dem Brand in Mindelheim ist.