Die umweltfreundlichste Schule Bayerns kommt aus Mindelheim

Karl Geller (vorne) bildet am Energiedorf der Mindelheimer Berufsschule Lehrkräfte im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung aus.

Plus Keine andere bayerische Schule setzt so konsequent wie die Mindelheimer Berufsschule auf Umweltbildung. Das hat viel mit dem Lehrer Karl Geller zu tun, aber nicht nur.

Etwas mehr als 70 Klimaschulen gibt es in Bayern. Sie alle eint ein großes Ziel: auf verschiedenen Feldern möglichst umweltfreundlich zu agieren, damit junge Leute auch in Zukunft noch einen lebenswerten Planeten vorfinden. Dazu zählt Abfall vermeiden, umweltfreundliche Produkte einkaufen, sich mit anderen vernetzen, Kohlendioxid bei der Mobilität vermeiden und vieles mehr. Berufsschulen sind in diesem Kreis allerdings die Ausnahme.

Karl Geller war über Jahre der Motor für Nachhaltigkeit an der Berufsschule

Anders die Mindelheimer Berufsschule: Sie zählt seit Jahren zu den Vorreitern, ist Vorbild für andere und für ihr Engagement mit zahlreichen Preisen bedacht worden. Sie ist Klimaschule in Gold, Bayerischer Klimameister und hat den Deutschen Klimapreis der Allianz Umweltstiftung Berlin erhalten. Unter den Berufsschulen im Freistaat ist sie sogar die Leuchtturmschule schlechthin. Dabei hat die Schule nicht einmal ideale Voraussetzungen, weil sie mit Mindelheim, Bad Wörishofen und Memmingen gleich auf drei Standorte verteilt ist. Das führt zwangsläufig zu mehr Pendelei als an anderen Schulen und damit zu einem schlechteren CO 2 -Fußabdruck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

