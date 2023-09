Im Livestream: Die Kandidaten der CSU und FW stellen sich unseren Fragen

So spannend wie lange nicht mehr ist der Wahlkampf im Stimmkreis Kaufbeuren. Zwei Bewerber liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir übertragen das Redaktionsgespräch live.

Seit dem Parteiwechsel von Franz Josef Pschierer von der CSU zur FDP werden die Karten neu gemischt. Die CSU hat als den Nachfolger von Staatsminister a. D. Pschierer für den Stimmkreis Kaufbeuren 708 Peter Wachler nominiert. Für die Freien Wähler rechnet sich Bernhard Pohl Chancen aus. Sechs Männer und eine Frau bewerben sich um das Direktmandat, das seit 1994 ununterbrochen Pschierer für die CSU gewonnen hatte. Susanne Sorgenfrei ist Kandidatin der SPD. Holger Jankovsky kandidiert für die Grünen, Christian Toth für die FDP, Patrick Herkommer für die AfD und Paul Meichelböck für die Linken.

Am 13. September treffen Pohl und Wachler aufeinander

Chancen werden nur zwei Bewerbern eingeräumt: Peter Wachler von der CSU und Bernhard Pohl von den Freien Wählern, der bereits im Landtag vertreten ist. Zwischen diesen beiden Politikern wird die Entscheidung fallen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Redaktion der Mindelheimer Zeitung lädt deshalb für Mittwoch, 13. September, 18 Uhr die beiden Kontrahenten zu einem Redaktionsgespräch ein. Eine Stunde lang stellen sich Peter Wachler und Bernhard Pohl den Fragen der Redakteure Sandra Baumberger und Johann Stoll. Das rund einstündige Gespräch können Sie live im Internet mitverfolgen.

Was sind die beiden Kandidaten für Menschen? Welche besonderen Interessen haben sie? Wo engagieren sie sich besonders? Vor allem aber wollen wir wissen, welche Ziele sie verfolgen, um die Region Unterallgäu und Ostallgäu voranzubringen.

Peter Wachler ist derzeit Bürgermeister in Markt Wald. Der Direktkandidat der CSU ist 44 Jahre alt, ledig und lebt mit seinem Partner zusammen. Wachler tritt erstmals bei der Landtagswahl an. Als seine zentralen politischen Themen bezeichnet er den Einsatz für eine moderne Infrastruktur. „Ich stehe für eine gute Vernetzung auf Schiene und Straße“, sagt er. Weitere wichtige Bereiche für ihn: Energie für regionale Wertschöpfung mit einem intensiven Ausbau erneuerbarer Energien sowie Gesundheit und Pflege. Eine flächendeckende medizinische Grundversorgung ist aus seiner Sicht eine der größten Herausforderungen.

Bernhard Pohl gehört dem Landtag seit 2008 an. Der Rechtsanwalt ist dort unter anderem stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, Mitglied im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses „Stammstrecke“. Als zentrale politische Anliegen nennt Pohl: Stärkung der Heimatregionen, nicht der Metropolen. Einsatz für die heimische Wirtschaft und Landwirtschaft. Erhalt und Ausbau unserer Bundeswehrstandorte. Ehrenamtlich engagiert er sich etwa als Vizepräsident des Bayerischen Soldatenbunds und in der Sudetendeutschen Stiftung. Pohl lebt in Kaufbeuren. Seine Partnerin ist Christine Degenhart, ehemalige Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, die in Rosenheim wohnt. Hier klicken, dann geht es direkt auf Youtube zum Livestream.