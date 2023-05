Pohl will die Landwirtschaftsschule in Mindelheim retten

Vor gut einem Jahr war Schluss in Mindelheim: Die Landwirtschaftsschule wurde auf Beschluss von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber abgewickelt. Das will der Abgeordnete Bernhard Pohl korrigieren.

Der stellvertretende Vorsitzende der Freien Wähler Landtagsfraktion, Bernhard Pohl, bittet in einem gemeinsamen Schreiben mit dem Vorsitzenden des Landwirtschaftsausschusses Dr. Leopold Herz an Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ( CSU), die Entscheidung über die Schließung der Landwirtschaftsschule in Mindelheim nochmals zu überdenken. Die Entwicklungen der letzten Jahre, aber auch die Lehren aus der Coronapandemie machen nach seiner Ansicht eine Neubewertung erforderlich.

Die Schülerzahlen im Bereich Landwirtschaft sind weiterhin stabil

„Als der Beschluss gefasst wurde, die Schule zum Schuljahr 2022 aufzugeben, hat die Ministerin unter anderem eine teilweise Beschulung per Videokonferenz ins Gespräch gebracht. Die Realität in der Corona-Pandemie hat uns aber gezeigt, dass der Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzten ist. Die Begriffe „Videokonferenz“ und „Distanzunterricht“ lösen bei vielen Menschen Schnappatmung aus, zu Recht“, betont der Landtagsabgeordnete.

Pohl weist auch darauf hin, dass die Schülerzahlen nach wie vor stabil sind und eine dritte Schule in der viehreichsten Region Deutschlands im Allgäu, rechtfertigen. Pohl sieht auch einen erheblichen Gewinn für die Qualität der landwirtschaftlichen Betriebe: „Eine qualifizierte Ausbildung ist die Grundlage für gute Betriebsleiter in der Zukunft. Auch das haben wir in der Corona-Pandemie gelernt: Die Nahrungsmittelerzeugung ist absolut systemrelevant."

Der örtliche Abgeordnete wünscht sich einen neuen Termin bei der Ministerin, gemeinsam mit Landrat Alex Eder, Bürgermeister Stephan Winter, dem Schulleiter, den örtlichen Berufsvertretern des Bauernverbandes und seinen Kollegen Herz (Freie Wähler), sowie seinen Kollegen Klaus Holetschek (CSU) und Franz Pschierer (FDP).