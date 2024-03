Sparkassen-Fusion: Stadt Mindelheim behält ihr Gewicht

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwaben-Bodensee, Thomas Munding, informiert den Mindelheimer Stadtrat über die Fusion mit der Sparkasse Günzburg-Krumbach.

Die Fusion der Sparkasse Günzburg-Krumbach mit der Sparkasse Schwaben-Bodensee stand auf der Tagesordnung der jüngsten Stadtratssitzung. Der Punkt hatte jedoch rein informativen Charakter, einen Beschluss mussten die Rätinnen und Räte nicht fassen.

Thomas Munding, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwaben-Bodensee erläuterte ihnen die Hintergründe der Fusion. Weil ihr noch mehrere Gremien zustimmen müssen, ist diese zwar noch nicht abgehakt, so Bürgermeister Stephan Winter, der auch stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender ist, "aber auf einem maximal guten Weg". Es sei wichtig zu wissen, "dass hier nicht Leute zusammengehen, weil sie zusammengehen müssen, sondern weil sie zusammengehen wollen". Als Gründe für die Fusion nannten Munding und Winter unter anderem die Digitalisierung, die Regulierung, die größere Einheiten erfordere, und auch die Personalnot.

Die Kunden sollen von der Fusion der Sparkasse Schwaben-Bodensee nichts bemerken

Der Hauptsitz der neuen Sparkasse, die weiter unter dem Namen Sparkasse Schwaben-Bodensee firmiert, wird wie bisher in Memmingen sein, weitere Sitze wird es in Mindelheim, Augsburg, Günzburg, Krumbach, Schwabmünchen und Lindau geben. "Der Kunde merkt von der Fusion überhaupt gar nichts", beteuerte Munding. Und auch für Mindelheim werde sich nichts ändern, versicherten er und Winter auf Rückfrage von Michael Helfert (SPD): Auch künftig wird Mindelheim mit einem Sitz in der Verbandsversammlung vertreten sein und der Bürgermeister im Verwaltungsrat, dann aber nicht mehr wie bisher qua Amt, sondern als gewähltes Mitglied.

Lesen Sie dazu auch