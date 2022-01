Türkheim

18:00 Uhr

Schnelle Rettung im Notfall dank "First Responder" in Türkheim

Plus Wenn Minuten über Leben oder Tod entscheiden: Mit dem „First Responder“ soll die Versorgung von Notfallpatienten verbessert werden.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Es war eine Veranstaltung mit Ansage: Im November wurde die Zusammenarbeit für die First Responder Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Kreisverband Unterallgäu, und der Freiwilligen Feuerwehr Türkheim beschlossen. Am 1. Januar 2022 ging es dann los. Jetzt wurde das neue Einsatzfahrzeug für die First Responder Mitarbeiter in Türkheim vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen