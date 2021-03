19:35 Uhr

Betretene Mienen bei den Memminger Eishockey-Frauen

Plus Die Frauen des ECDC Memmingen können ihren deutschen Meistertitel nicht verteidigen. Dafür jubelt eine ehemalige Mitspielerin beim Finalturnier in Füssen.

Von Manfred Jörg

Es war, als würde alles kräftig durchgeschüttelt – und am Ende stand keines der vier Teams mehr auf dem Platz, auf dem es nach Abschluss der Hauptrunde gestanden war: In der Finalrunde der Eishockey-Bundesliga der Frauen in Füssen gewann der Zweite der Hauptrunde, der ESC Planegg-Würmtal, gegen den Vierten, die „Eisbären Juniors“ Berlin, das Endspiel mit 4:1. Für die Oberbayern war es der achte Titel. Für den ECDC Memmingen war das Endresultat enttäuschend.

Auf den Kleinbussen der Planeggerinnen prangt zurecht in großen, blauen Lettern der Schriftzug „Deutscher Rekordmeister“. Der hohe Favorit und Tabellenerste ERC Ingolstadt war im Halbfinale an Berlin gescheitert und wurde Dritter – durch einen 2:1-Erfolg gegen den ECDC Memmingen, den Dritten der Hauptrunde, der sich am Ende mit Platz vier zufriedengeben musste.

Eishockey-Bund zieht positive Bilanz

Nach dem Turnier zog der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag eine positive Bilanz: „Mit dem Final-Four-Turnier endete eine Saison, die trotz der coronabedingten Einschränkungen nahezu reibungslos verlief und in der nur sehr wenige Spielverlegungen zu verzeichnen waren.“ Auf Nachfrage unserer Redaktion betonte DEB-Kommunikationsleiter Ruben Stark, die strengen Corona-Vorgaben hätten sich ausgezahlt. Es habe rund um die Finalrunde keine Probleme gegeben.

Das ganze Wochenende über verfolgten hochrangige DEB-Vertreter das Geschehen in der Arena des Bundesleistungszentrums (BLZ), nicht zuletzt Präsident Franz Reindl und Interims-Sportdirektor Christian Künast. Er sagte: „Wir haben ein sehr intensives und gutes Frauen-Eishockey der vier besten Mannschaften der Saison gesehen und einen überraschenden Finalisten. Es waren zudem sehr viele Nationalspielerinnen zu beobachten, das machte es noch interessanter. Es war eine rundum gelungene Sache.“

Bundestrainerin sieht unglückliche Memmingerinnen

Frauen-Bundestrainerin Franziska Busch konnte dem ungewohnten, coronabedingten Modus durchaus etwas abgewinnen: „Es hat beides was für sich: die Play-offs und eine derartige Finalrunde.“ Die 35-jährige Busch, die als aktive Spielerin unter anderem auch für den ECDC Memmingen auflief, sagte zum Abschneiden ihres früheren Vereins, der bereits dreimal deutscher Meister war: „Die Memmingerinnen haben in beiden Spielen unglücklich verloren. Sie haben alles gegeben und sich nichts vorzuwerfen. Das glücklichere Ende hatten diesmal die anderen.“ Und was sagten die Memminger zu ihrem Abschneiden in der Finalrunde?

Beginnen wir mit Headcoach Werner Tenschert: „Unsere beste Saisonleistung hat im Halbfinale nicht fürs Finale gereicht. In der Schussstatistik waren wir gegen Planegg führend und gegen Ingolstadt mindestens auf Augenhöhe. Unsere mangelnde Chancenverwertung und zahlreiche Pfosten- und Lattentreffer haben eine bessere Platzierung verhindert.“

Trotz der Rückstände in beiden Partien habe sein Team „Moral bewiesen und großes Kämpferherz gezeigt“, lobte der Memminger Trainer sein Team. Und fügte hinzu: „Ich kann meiner Mannschaft keine Vorwürfe machen. Wir haben alles gegeben und alles versucht und sind an Kleinigkeiten gescheitert.“

Bad Wörishofer Torhüterin fieberte auf der Bank mit

So sah es auch Laura Egger. Die Bad Wörishoferin kam zwar als Ersatztorhüterin bei den Indians nicht zum Einsatz – die Anspannung auf der Bank war trotzdem spürbar. „Gegen Planegg war es sehr nervenaufreibend. Wir haben bis zum Schluss gehofft, dass noch der Ausgleich fällt. Aber so ist der Sport“, sagte sie. Dass es am Ende nur Rang vier wurde, „damit hat keiner gerechnet. Aber es geht weiter – und nächste Saison werden wir wieder angreifen“, sagte Egger.

Franziska Albl aus Füssen holte mit Planegg den Titel. Bild: Erwin Hafner

Das Pech der einen ist das Glück der anderen: Überglücklich zeigte sich die aus Füssen stammende Nationaltorhüterin Franziska Albl nach dem Gewinn ihres zweiten Meistertitels. Den ersten gewann sie 2016 – mit dem ECDC Memmingen. „Bei so einem Turnier sieht man, dass alles möglich ist. Egal, wie die Saison zuvor verlaufen ist: Es fängt wieder bei null an. Die Spiele waren alle sehr spannend und eng. Jede Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft. Ich bin unglaublich stolz und glücklich, dass ich mit Planegg die Meisterschaft holen durfte“, sagte Albl.

Zwei Kaufbeurerinnen werden mit Ingolstadt Dritter

Etwas verhaltener fiel die Freude bei den beiden Kaufbeurer Nationalspielerinnen Nicola und Tanja Eisenschmid über den dritten Platz aus. Von der Dominanz, die der ERC Ingolstadt in der Hauptrunde gezeigt hatte, war nichts mehr zu sehen.

Nicola (links) und Tanja Eisenschmid wurden mit Ingolstadt Dritter. Bild: Erwin Hafner

Den Blick in die Zukunft richtete bereits die Memmingerin Carina Strobel: „Im Hinblick auf die nächsten Wochen mit der Nationalmannschaft war dieses Turnier eine super Vorbereitung. Ich freue mich riesig, dass die Weltmeisterschaft dieses Jahr stattfindet. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich losgeht.“

Die WM geht vom 6. bis 16. Mai in Kanada über die Bühne. Am 22. März beginnt die Vorbereitung für die DEB-Auswahl. Dann stehen sie alle wieder in Füssen auf dem Eis – die Nationalspielerinnen aus Memmingen und Planegg, aus Berlin und Ingolstadt. Nicht gegeneinander, sondern miteinander – und alle im gleichen Trikot, dem mit dem Bundesadler. (mit axe)

