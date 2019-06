vor 23 Min.

Das Schaulaufen am Saisonende

Noch 90 Minuten, dann ist die Zeit des FC Rammingen (hier Trainer Thomas Rummelsberger) als eigener Verein in der A-Klasse vorbei. In der kommenden Saison geht der FCR eine Spielgemeinschaft mit dem FSV Kirchdorf ein.

In den Kreis- und A-Klassen Allgäu 2 ist vor dem letzten Spieltag fast alles entschieden.

Von Axel Schmidt

Selten war der letzte Spieltag in der Kreis- und A-Klasse Allgäu 2 so entspannt, wie in diesem Jahr. Sämtliche Entscheidungen – Meisterschaft, Relegationsplätze, Absteiger – sind bereits gefallen. Einzig in der Kreisklasse Allgäu 2 kämpfen der TSV Kirchheim und der SV Bedernau noch um den Relegationsplatz. Wobei den Kirchheimern zur Vizemeisterschaft nur ein Punkt reicht. Spannender ist es da schon in der A-Klasse Allgäu 5, wo der SV Schlingen noch die theoretische Aufstiegschance hat.

Kreisklasse Allgäu 2

Torreich verpasste der TSV Kirchheim die vorzeitige Vizemeisterschaft: Das 5:5 in Bad Wörishofen am Donnerstag war für die Fans sehenswert. Doch für die Kirchheimer bedeutet dieses Remis, dass sie nun auch am letzten Spieltag punkten müssen, um Platz zwei sicher zu haben. Sollte es gegen den TSV Mittelneufnach aber eine böse Überraschung geben und zugleich der SV Bedernau in Sontheim gewinnen, stünde Bedernau auf dem Relegationsplatz – und träfe dort auf den SV Steinheim.

A-Klasse Allgäu 2

Seit Mittwoch ist klar, dass der TV Sontheim 2 direkt absteigt, der TSV Ettringen in der Relegation um den Klassenerhalt spielt (und hier auf den BSC Wolfertschwenden trifft) und Türkiyemspor Mindelheim als Vizemeister in die Aufstiegsrelegation geht. Gegner hier ist der TV Erkheim 2.

Zudem stehen für den FC Rammingen und den FSV Kirchdorf das letzte Pflichtspiel als eigenständige Vereine an. Die beiden Klubs haben in den vergangenen Wochen und Monaten einen gemeinsamen sportlichen Plan ausgearbeitet, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein: Ab der neuen Saison wird, ähnlich der SG Amberg/Wiedergeltingen, eine Spielgemeinschaft aus beiden Vereinen in den Punktspielbetrieb gehen.

A-Klasse Allgäu 5

Was wäre das für ein Abschied: Den verpassten Aufstieg vor zwei Jahren wollte Trainer Celalettin Cetin so nicht stehen lassen – und machte im vergangenen Jahr mit dem SV Schlingen prompt das Meisterstück in der B-Klasse. Dieses Ziel aber erfuhr am Donnerstag einen herben Rückschlag: Das 1:1 gegen Mauerstetten 2 ließ Schlingen auf Rang drei zurückfallen – und die Chancen auf den zweiten Meistertitel in Folge auf ein Minimum reduzieren. Nun gilt folgende Rechnung: Schlingen muss gewinnen und auf Ausrutscher der Konkurrenten aus Waal und Neugablonz hoffen.

Themen Folgen