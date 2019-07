18.07.2019

Es soll wieder voll werden

Sportlich abgestiegen, aber dennoch weiter in der Landesliga: Der EV Bad Wörishofen will eine bessere Saison spielen – und mit diversen Aktionen die Fans zurückgewinnen

Von Axel Schmidt

Es war der berühmte Strohhalm, an dem man sich beim EV Bad Wörishofen nach dem sportlichen Abstieg aus der Landesliga geklammert hatte – und der nun tatsächlich gehalten hat. Denn statt in der Bezirksliga-Gruppe antreten zu müssen, dürfen die Wörishofer Wölfe auch in der kommenden Saison in der Eishockey-Landesliga antreten. „Wir freuen uns, dass wir wieder in der Landesliga spielen dürfen. Auch wenn es eine nicht leichte Saison werden dürfte. Aber wir haben eine gute motivierte Mannschaft, die beweisen will, dass der Abstieg in der vergangenen Saison ein einmaliger Ausrutscher war“, sagt EVW-Vorsitzender Markus Schmid.

Der EV Bad Wörishofen ist zwar letzte Saison sportlich in die Bezirksliga abgestiegen, war jedoch als Nachrücker gesetzt, sollte aus bestimmten Gründen eine Mannschaft zu wenig sein, um das Starterfeld zu komplettieren. Sei es, dass ein sportlicher Aufsteiger sein Aufstiegsrecht nicht wahrnimmt, sich eine andere Mannschaft zurückzieht oder ein Verein die vom Verband vorgeschriebenen Kriterien für die Landesliga nicht erfüllen kann.

Die Liga bleibt also die selbe, wie im Vorjahr, doch Personal und Zielsetzung haben sich geändert: „Wir wollen in erster Linie die Klasse halten und die Leute wieder für den EVW begeistern“, sagt Robert Macht. Er ist zusammen mit Thomas Paul Sportlicher Leiter der Wölfe. Ihnen gelang bereits kurz nach der abgelaufenen Saison ein echter Coup. Denn mit Boris Zahumensky haben sie einen sehr erfahren Trainer an die Bande geholt. „Mit Boris konnten wir einen nicht ganz unbekannten ehemaligen Eishockeyprofi als Cheftrainer verpflichten“, so Macht. Zahumensky spielte unter anderem beim HC Dukla und HK Trnava in der ersten slowakischen Liga, beim CPH Dijon und Rappaces de Gap in Frankreich und beim EV Landsberg 2000 in der Oberliga. Der 33-jährige Slowake startete seine Trainerkarriere 2013 in Bratislava und betreute in seiner kurzen Trainerkarriere bereits einige hochklassige Mannschaften. „Boris wird in Bad Wörishofen neben seiner Tätigkeit in der ersten Mannschaft auch die Jugendarbeit mit nach vorne bringen und die Trainer in ihrer Arbeit unterstützen“, so Robert Macht.

Seit vergangener Woche steckt die erste Mannschaft nun mitten im Sommertraining. Zwei Mal pro Woche schwitzen die Spieler nun unter ihrem neuen Trainer Boris Zahumensky. Darunter auch einige neue Gesichter. Zwar ist der Großteil der Mannschaft geblieben, dennoch haben die Wölfe acht Neuzugänge in ihren Reihen. Besonders junge Spieler sind gekommen, die schon etwas Erfahrung mitbringen. Lenny Gutsche kommt vom Nachbarverein ESV Buchloe und hat dort als Stürmer im Nachwuchs wie auch in der ersten Mannschaft in der Bayernliga gespielt. Ebenfalls aus Buchloe kommt Steven Zinner, der dort als Verteidiger in der U20-Bayernliga aktiv war. Moritz Egger und Lukas Oppolzer kommen aus dem eigenen Nachwuchs des EVW. Beide haben vergangene Saison schon die erste Mannschaft in den Abstiegsspielen unterstützt. Auch ein Rückkehrer ist dabei: Der ehemalige EVW-Spieler Jan Egger kommt nach langer Pause wieder zurück und will dem Verein helfen, eine gute Saison zu spielen.

Kilian Weidinger und Tanna Kumru (beide Stürmer) kommen vom EV Fürstenfeldbruck, Maxin Wilaschek (Sturm) und Michael Wolf (Torhüter) wechseln vom TSV Farchant in die Kneippstadt. Mit weiteren Spielern sei man im Gespräch, so Robert Macht. Die U20 des EV Bad Wörishofen wird die erste Mannschaft außerdem personell unterstützen.

Doch damit nicht genug: Die Wölfe wollen nach der schwachen vergangenen Saison wieder um die Gunst des Publikums werben. Und das bereits bevor der erste Puck aufs Eis gefallen ist. „Mit einigen Events werden wir für uns werben“, sagt Robert Macht. Eines steht bereits am kommenden Wochenende an: Am Samstag, 20. Juli, werden die Spieler der ersten Mannschaft als Aushilfskellner im Gasthaus Rössle in Bad Wörishofen tätig sein. Zudem erhält jeder Gast an diesem Tag, der für 20 Euro speist, eine Freikarte für ein Landesligaspiel in der neuen Saison.

