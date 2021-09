Fußball

20:03 Uhr

Das Derby zwischen Zaisertshofen und Mattsies birgt Stoff für Humor

Plus Wenn der TSV Zaisertshofen und der SV Mattsies aufeinandertreffen, ist es für die Kreisklassisten das Spiel des Jahres. Und für Julian Schilling Anlass für humorige Zeilen.

Von Axel Schmidt

Die Fußball-Europameisterschaft 2008 war so etwas wie eine Zäsur: Denn zu diesem Turnier „erfand“ das Fußballmagazin 11Freunde seinen mittlerweile legendären und preisgekrönten Liveticker. Statt penibel jeden Torschuss, jede Gelbe Karte oder jede Auswechselung zu dokumentieren, werden Spiele seitdem von den Redakteuren in witzigen, teils aberwitzigen Worten und Wortspielen beschrieben. Damals war Julian Schilling zwölf Jahre alt – und hatte mit Dingen wie einem alternativen Liveticker nichts am Hut.

