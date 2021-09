Fußball

Der TSV Kirchheim feiert hohen Heimsieg

Plus Gegen den FC Blonhofen lassen es die Kirchheimer Stürmer in der Kreisliga krachen. In der Kreisklasse sorgt Türkiyemspor Mindelheim für eine Überraschung.

Von Axel Schmidt

Auswärtsschwache Mindelheimer, torgefährliche Kirchheimer und eine böse Überraschung für den SV Oberrieden. So war der Spieltag im Unterallgäu.

