vor 43 Min.

Eine junge Mindelheimerin feiert einen Achtungserfolg am Kickertisch

Plus Im letzten Gruppenspiel treffen heute Deutschland und Ungarn aufeinander. Die elfjährige Vivien Sulin aus Mindelheim drückt beiden Mannschaften die Daumen – schwärmt aber für eine andere Nationalelf.

Von Axel Schmidt

Die Fußball-Europameisterschaft ist diesmal ein paneuropäisches Turnier. Es gibt nicht das eine Gastgeberland, stattdessen wird in elf Ländern gespielt. Eine ähnliche Idee verfolgen wir mit unserer kleinen Serie, die Menschen aus den Ländern vorstellt, die in der Vorrunde in München auf Deutschland treffen. Mit dabei ist ein Tisch-Kicker, mit dem die Partie heute Abend vorab gespielt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

